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Источник Правда.Ру

Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций Украины у берегов Крыма

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Угроза новых провокаций со стороны Украины все еще сохраняется, поскольку Киев не признает российской юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.


«Расписалась в провокации»: Украину поставили на место / Новости от 19.12.2018 20:36

"Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей", - сказал он в интервью "Российской газете". 

Не исключается и угроза диверсий со стороны спецслужб Украины и экстремистских организаций в Крыму и на Керченской транспортной переправе, добавил руководитель ведомства. Отдельные провокации возможно также в отношении российских и иностранных судов в портах Крыма. 

За пять лет в Крыму удалось создать "отвечающая характеру угроз система защиты", заверил Кулишов. 

"Крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы", - заключил он. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский выразил уверенность в скором возвращении Крыма в состав Украины. 

Читайте также: Честные ответы жителей Крыма о жизни в России.

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Темы ФСБ Крым Россия Украина провокации пограничники
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