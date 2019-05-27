Погранслужба ФСБ предупредила об угрозе провокаций Украины у берегов Крыма

Угроза новых провокаций со стороны Украины все еще сохраняется, поскольку Киев не признает российской юрисдикцию над территориальными водами у Крымского полуострова. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.



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"Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей", - сказал он в интервью "Российской газете".

Не исключается и угроза диверсий со стороны спецслужб Украины и экстремистских организаций в Крыму и на Керченской транспортной переправе, добавил руководитель ведомства. Отдельные провокации возможно также в отношении российских и иностранных судов в портах Крыма.

За пять лет в Крыму удалось создать "отвечающая характеру угроз система защиты", заверил Кулишов.

"Крымский участок государственной границы оборудован камерами видеонаблюдения, тепловизионными приборами, сейсмическими датчиками и другими техническими средствами охраны границы", - заключил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский выразил уверенность в скором возвращении Крыма в состав Украины.

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