Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с обысками в гостиничных номерах российских биатлонистов в Италии. По ее словам, дипломаты подключились к ситуации сразу после того, как о ней стало известно.
Сейчас этот вопрос прорабатывают сотрудники российского посольства в Италии.
"Позволю себе воспользоваться случаем и пожелать нашим спортсменам твердости духа", - сказала Захарова.
По словам представителя МИД России, у ведомства есть "первичные данные" однако их необходимо обработать, чтобы выработать решение.
Никаких внятных объяснений, чем именно часовой российского военного корабля "Цезарь Куников" нарушил конвенцию Монтре во время прохода через пролив Босфор, турецкая сторона дать так и не смогла. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
"Когда же наши дипломаты поинтересовались у турецкой стороны, в чем конкретно она усматривает нарушение, ничего внятного, кроме абстрактных ссылок на некий "контекст и философию" международных правовых норм, мы не услышали", — отметила Захарова.
При этом Захарова подчеркнула, что защита судна — законное право любого экипажа. "Хочу подчеркнуть, российский корабль не нарушил ни одной статьи Конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей вопросы судоходства в проливах, как и положений соответствующих турецких инструкций. Охрана судна — законное право любого экипажа", — отметила она.
Напомним, как писала Правда. Ру, российскому послу в МИД Турции была "выражена озабоченность" турецкой стороны в связи с тем, что четвертого декабря во время прохода российским военным кораблем "Цезарь Куников"пролива Босфор в южном направлении турецкая сторона заметила на палубе моряка с ПЗРК.
Анкара трактует этот случай, как "провокационный" и представляющий угрозу, что якобы вызвало возмущение местной общественности.
Напомним, как сообщала Правда. Ру, российско-турецкие отношения серьезно ухудшились после того, какВВС Турции 24 ноября сбили над территорией Сирии бомбардировщик "Су-24" Минобороны России. Один из летчиков был убит огнем с земли после катапультирования, второй выжил и был спасен в ходе операции сирийского и российского спецназа. Кроме того, в результате обстрела вертолета, вылетевшего на поиски экипажа бомбардировщика, погиб один морской пехотинец.
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Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.