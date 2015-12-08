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Источник Правда.Ру

Захарова прокомментировала ситуацию вокруг обысков у биатлонистов

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с обысками в гостиничных номерах российских биатлонистов в Италии. По ее словам, дипломаты подключились к ситуации сразу после того, как о ней стало известно.

Сейчас этот вопрос прорабатывают сотрудники российского посольства в Италии.

"Позволю себе воспользоваться случаем и пожелать нашим спортсменам твердости духа", - сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, у ведомства есть "первичные данные" однако их необходимо обработать, чтобы выработать решение.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о ситуации вокруг военного корабля "Цезарь Куников".

Никаких внятных объяснений, чем именно часовой российского военного корабля "Цезарь Куников" нарушил конвенцию Монтре во время прохода через пролив Босфор, турецкая сторона дать так и не смогла. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

"Когда же наши дипломаты поинтересовались у турецкой стороны, в чем конкретно она усматривает нарушение, ничего внятного, кроме абстрактных ссылок на некий "контекст и философию" международных правовых норм, мы не услышали", — отметила Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что защита судна — законное право любого экипажа. "Хочу подчеркнуть, российский корабль не нарушил ни одной статьи Конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей вопросы судоходства в проливах, как и положений соответствующих турецких инструкций. Охрана судна — законное право любого экипажа", — отметила она.

Напомним, как писала Правда. Ру, российскому послу в МИД Турции была "выражена озабоченность" турецкой стороны в связи с тем, что четвертого декабря во время прохода российским военным кораблем "Цезарь Куников"пролива Босфор в южном направлении турецкая сторона заметила на палубе моряка с ПЗРК.

Анкара трактует этот случай, как "провокационный" и представляющий угрозу, что якобы вызвало возмущение местной общественности.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, российско-турецкие отношения серьезно ухудшились после того, какВВС Турции 24 ноября сбили над территорией Сирии бомбардировщик "Су-24" Минобороны России. Один из летчиков был убит огнем с земли после катапультирования, второй выжил и был спасен в ходе операции сирийского и российского спецназа. Кроме того, в результате обстрела вертолета, вылетевшего на поиски экипажа бомбардировщика, погиб один морской пехотинец.

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Темы мид обыск спорт италия дипломат посольство биатлонисты мария захарова
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