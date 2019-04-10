Совфед предупредил об угрозе войны из-за возможных провокаций в Керченском проливе

Совет Федерации принял заявление о возможном военном конфликте с привлечением НАТО из-за провокаций в Керченском проливе. Совет Федерации приурочил заявление к 70-летней годовщине создания Североатлантического альянса.
"Напряженность в Керченском проливе спровоцирована не присутствием кораблей НАТО в регионе, а нарушением правил прохождения через пролив украинскими судами. Более того, установленные правила хорошо известны украинской стороне, поскольку она успешно их соблюдала до ноября 2018 года. Попытки Украины игнорировать установленные правила и действовать провокационно могут привести к военному конфликту между Россией и Украиной с участием НАТО", — говорится в заявлении.
Члены Совета Федерации РФ отмечают, что после наращивания сил в Балтийском регионе НАТО решили усилить свое присутствие в Черноморском регионе. Сенаторы утверждают, что поддержка НАТО Украины в вопросе прохождения кораблей через Керченский пролив позволяют украинским политикам чувствовать себя безнаказанными и планировать новые провокации.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о несанкционированном пересечении морской границы Российской Федерации тремя кораблями военно-морского флота Украины.
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