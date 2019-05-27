Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает писатель, публицист, эксперт Альянса цивилизаций ООН Анатолий Салуцкий.



Решение гамбургского трибунала по украинским морякам не повлияет на интересы РФ

Кремль ответил на решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге по иску Украины об инциденте в Керченском проливе. "Позиция (России) не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", — заявил в понедельник, 27 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Суд постановил "освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться на Украину". Однако суд не посчитал необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина. Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить спор. Суд отметил, что дальнейшее удержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте".

Украинские СМИ распространяют фейк о том, что трибунал постановил также, что действия России нарушали Конвенцию ООН по морскому праву. "Даже если бы речь шла о территориальных водах России, — пишет "Главред", — поскольку военные корабли и их экипажи не могут быть арестованы силовиками иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов". Однако это мнение не трибунала, а украинского заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, на это указывает BBC.

Против решения суда голосовал российский судья трибунала Роман Колодкин. Он выступил с особым мнением, в котором указал, что Россия и Украина при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных конвенцией процедур.

Также он указал, что Украина совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур. Такой характер инцидента подтверждает мнение Руслана Хомчака, нового главы украинского Генштаба, который подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко.

Россия может не исполнять решение суда, так как при ратификации Конвенции по морскому праву в 1997 году было оговорено, что Москва не обязана принимать предусмотренные конвенцией "процедуры урегулирования споров, ведущие к обязательным для сторон решениям по спорам об осуществлении суверенных прав и юрисдикции". А данное дело имеет именно такой аспект — статус Керченского пролива.

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин, "в споре о современном статусе Керченского пролива позиция России состоит в том, что жители Крыма после госпереворота в Киеве в 2014 году высказались за воссоединение с Россией. Соответственно, Керченский пролив теперь находится под юрисдикцией России, а раньше это были внутренние воды России и Украины".

"Гамбургский трибунал не имеет юрисдикции рассматривать вопрос о статусе Керченского пролива, поскольку это требует рассмотрения ряда других вопросов, а именно — вмешались ли США в госпереворот на Украине в 2014 году, изменился ли территориальный суверенитет Крыма", — сказал в интервью "Правде.Ру" Александр Вылегжанин.

По словам российского МИДа, избежать ситуации в Керченском проливе "можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе". "Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — отметили в дипведомстве.

О дальнейших перспективах дела "Правде.Ру" рассказал писатель, публицист, эксперт Альянса цивилизаций ООН Анатолий Салуцкий:

— Формально к нам никаких санкций применить не могут, потому что мы, когда подписывали Конвенцию по морскому праву, сделали все нужные правовые оговорки. Санкции могут быть в отместку. Украина обратилась к Европе с просьбой наложить санкции, но их не будет или они будут формальными.

Украина себя в данном случае неправильно повела уже после решения суда. Дело в том, что хуже всего, неправильнее всего это угрожать России. Если бы она этого не делала, то России было бы легче освободить этих моряков, просто сделать жест доброй воли. Но если Украина хочет наложить санкции, требует, угрожает и т. д., то жест доброй воли труднее делать.

Нам нужно выбрать момент и моряков отпустить, но именно в качестве жеста доброй воли, а не подчинения решению Международного трибунала ООН или под угрозой санкций.

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