Международной трибунал ООН по морскому праву постановил обязать Российскую Федерацию отпустить 24 украинских моряка и вернуть Украине три захваченных судна. За это решение проголосовали 19 из 20 членов трибунала. Единственный, кто проголосовал против - представитель России Роман Колодкин.
На решение трибунала уже отреагировал МИД Украины. Заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль выразила надежду на то, что Россия выполнит требование международного трибунала.
В МИД России сослались на неправомерность юрисдикции трибунала в рассмотрении данного вопроса. Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что собирается и впредь отстаивать интересы России в этом вопросе.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта Александра Гущина, который считает, что Керченский кризис может перерасти в войну.
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