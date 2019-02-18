Страны Европы договорились ввести санкции за Керченский кризис

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что страны ЕС согласовали расширение антироссийских санкций из-за недавнего инцидента в Керченском проливе.

"Мы нашли общие точки соприкосновения и пришли к общему видению новых антироссийских санкций. Теперь осталось только юридическое согласование очередного пакета санкций. Это может занять несколько дней", - заявила Могерини.

Могерини рассказала, что ограничительные меры будут направлены против восьми граждан России, которые причастны к керченскому кризису. Напомним, о подготовке нового пакета антироссийских санкций стало известно 12 февраля.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает только согласованные санкции против России. По ее мнению, индивидуальные ограничения не смогут принести должного эффекта. Об этом она рассказала на Мюнхенской конференции по безопасности.

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