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В ЕС согласовали санкции против россиян из-за событий возле Керченского пролива

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз введет ограничительные меры в отношении восьми россиян в качестве реакции на задержание российскими силовиками украинских кораблей в Керченском проливе. Решение об этом согласовано министерствами иностранных дел объединения. Однако, главами министерств оно пока не подписано.

В ЕС согласовали санкции против россиян из-за событий возле Керченского пролива.

По данным источника агентства Bloomberg, предварительно согласованное решение не будет рассматриваться на Совете ЕС 18 февраля, поскольку техническая работа над документом к этому времени скорее всего не будет завершена. Также источник сообщил, что в новом санкционном списке нет российских компаний — речь идет только о физических лицах.

Напомним, что корабли Военно-морских сил Украины были задержаны 25 ноября 2018 года в территориальных водах Российской Федерации. Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее агрессией с российской стороны и на месяц ввел в стране военное положение.

Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала России новые санкции со стороны Евросоюза. О том, какие именно меры следует принять против России руководители стран ЕС не могут договориться уже больше двух месяцев.

Источник фото: "Правда.Ру"

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Темы Евросоюз санкции ЕС инцидент в Керченском проливе
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