В ЕС согласовали санкции против россиян из-за событий возле Керченского пролива

Евросоюз введет ограничительные меры в отношении восьми россиян в качестве реакции на задержание российскими силовиками украинских кораблей в Керченском проливе. Решение об этом согласовано министерствами иностранных дел объединения. Однако, главами министерств оно пока не подписано.

По данным источника агентства Bloomberg, предварительно согласованное решение не будет рассматриваться на Совете ЕС 18 февраля, поскольку техническая работа над документом к этому времени скорее всего не будет завершена. Также источник сообщил, что в новом санкционном списке нет российских компаний — речь идет только о физических лицах.

Напомним, что корабли Военно-морских сил Украины были задержаны 25 ноября 2018 года в территориальных водах Российской Федерации. Президент Украины Петр Порошенко назвал произошедшее агрессией с российской стороны и на месяц ввел в стране военное положение.

Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала России новые санкции со стороны Евросоюза. О том, какие именно меры следует принять против России руководители стран ЕС не могут договориться уже больше двух месяцев.

Источник фото: "Правда.Ру"

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