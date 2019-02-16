Евросоюз согласовал расширение антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила факт согласования нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом. Глава австрийского МИД пояснила, что расширение санкций против России связано с недавним инцидентом в Керченском проливе.
Напомним, в конце ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую акваторию и пытались прорваться к Керченскому проливу. Более того, украинские корабли целенаправленно игнорировали запросы российских ВМС. В результате украинские корабли были остановлены, а их экипажи задержаны. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о призыве канцлера Германии Ангелы Меркель согласовать совместные ограничительные меры против России. По мнению Меркель, только совместные действия Евросоюза могут иметь необходимый эффект для сдерживания России.
Читайте также:
Меркель поддерживает только согласованные санкции против России
Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии — эксперт
Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Представитель от США на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что антироссийские санкции не будут сняты, пока Россия не вернет Украине Крым и Донбасс.
В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".