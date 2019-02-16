Евросоюз согласовал расширение антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила факт согласования нового пакета антироссийских санкций Евросоюзом. Глава австрийского МИД пояснила, что расширение санкций против России связано с недавним инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, в конце ноября 2018 года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую акваторию и пытались прорваться к Керченскому проливу. Более того, украинские корабли целенаправленно игнорировали запросы российских ВМС. В результате украинские корабли были остановлены, а их экипажи задержаны. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о призыве канцлера Германии Ангелы Меркель согласовать совместные ограничительные меры против России. По мнению Меркель, только совместные действия Евросоюза могут иметь необходимый эффект для сдерживания России.

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