Меркель поддерживает только согласованные санкции против России

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что Германия одобряет введение нового пакета санкций против России, но ограничительные меры должны были согласованы всеми членами ЕС.

Меркель обратилась к участникам конференции, чтобы в случае принятия решения о расширении антироссийских санкций они вводили ограничения последовательно и согласованно. Канцлер Германии подчеркнула, что если каждая страна Евросоюза будет вводить свои санкции по отдельности — это не принесет никакого результата.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о комментариях пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу новых антироссийских санкций Соединенных Штатов Америки. По его словам, новый пакет санкций приведет к "пагубным последствиям". Поэтому Песков призвал общественность "готовиться к худшему".

Читайте также:

Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"

Как российским компаниям обойти санкции США по Сирии — эксперт

Fortune: новые санкции против России больно ударят по США