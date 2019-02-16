Меркель поддерживает только согласованные санкции против России

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что Германия одобряет введение нового пакета санкций против России, но ограничительные меры должны были согласованы всеми членами ЕС.
Меркель обратилась к участникам конференции, чтобы в случае принятия решения о расширении антироссийских санкций они вводили ограничения последовательно и согласованно. Канцлер Германии подчеркнула, что если каждая страна Евросоюза будет вводить свои санкции по отдельности — это не принесет никакого результата.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о комментариях пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу новых антироссийских санкций Соединенных Штатов Америки. По его словам, новый пакет санкций приведет к "пагубным последствиям". Поэтому Песков призвал общественность "готовиться к худшему".
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