Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны

О бесстрашии, очаровании, честности и принципиальности рожденных 25 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

"Те люди внизу — они живут по правилам, а толку? Их все равно поглотил страх. А перестанут бояться — и что? Тогда все просто, выбираешь путь и идешь без оглядки", — так говорили между собой герои популярного фильма "Форсаж". Бесстрашие — основная особенность Формулы небес для рожденных сегодня.

Рожденные 25 мая — по природе своей, борцы, и именно в этом заключается их сущность. Они могут сражаться как за дело, так и за идею, как за Родину, так и за семью. Однако это ни в коей мере не означает, что они консервативны или даже архаичны в своих убеждениях. Напротив, их отношение к жизни в высшей степени соответствует духу времени.

Рожденный сегодня югославский политический деятель Иосип Броз Тито является для XX века одновременно и символом бесстрашия, и символом борьбы, и, возможно, собирательным образом для всей Формулы небес дня сегодняшнего.

В период Второй мировой войны Тито был лидером партизан, которых часто называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе. Несмотря на то что его президентство критиковали как авторитарное, а репрессии политических оппонентов вызывали озабоченность, некоторые историки считают его великодушным диктатором, который правил страной 35 лет.

Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Насером в Египте и другими.

"Мы должны работать так, будто сто лет будет мир, но быть готовыми, будто завтра начнется война" — эта фраза Тито уже давно вошла в учебники по политологии.

В учебниках мировой дипломатии и разведки отдельной главой отмечена жизнь еще одного бесстрашного Близнеца дня сегодняшнего британского дипломата и одновременно агента советской разведки Дональда Маклейна.

За годы сотрудничества с советской внешней разведкой Маклейн передал ей большое количество совершенно секретных документальных материалов, в том числе шифрованную переписку МИДа Англии со его посольствами за границей, протоколы заседаний кабинета министров, планы США и Великобритании по вопросам использования атомной энергии в военных целях. Его информация по этой проблематике была получена в сентябре 1941 года и сыграла важную роль в развертывании аналогичных работ по созданию атомного оружия в СССР.

Поскольку рожденные 25 мая, образно говоря, настроены на волну окружающего мира, им удается выжить даже в условиях социальных перемен, либо адаптируясь к ним, либо самоустраняясь.

Самоустраниться от мира пытался и легендарный разведчик. По свидетельству жены Маклейна Людмилы Черной, первые годы жизни в СССР (разведчик был рассекречен британскими спецслужбами и тайно вывезен в СССР) он сильно злоупотреблял алкоголем, однако спустя несколько лет сумел полностью преодолеть этот порок.

А вот одному из самых харизматичных актеров советского кино Олегу Далю победить алкоголизм так не удалось. Актер ушел из жизни в возрасте 39 лет. За несколько лет до смерти многие режиссеры, зная его болезнь, перестали приглашать его сниматься, и он постепенно заработал репутацию опального актера.

До 1977 года по неизвестным причинам актер был "невыездным", ему не разрешали покидать пределы СССР. Даль регулярно злоупотреблял спиртным и принимал меры для того, чтобы превозмочь свою предрасположенность к алкоголю. У него было слабое здоровье и больное сердце. Несмотря на это работал он на износ и часто конфликтовал с режиссерами, не желая сниматься в фильмах и работать в спектаклях, которые ему были не по душе и которые он считал халтурными и далекими от подлинного искусства.

Друзья и близкие рожденных 25 мая прекрасно знают, что их любимые Близнецы очаровательны и сговорчивы лишь до определенной степени. Дело в том, что рожденные в этот день никогда и ни за что не идут на компромиссы, даже если такая неуживчивость грозит потерей популярности.

Пришедшие сегодня в наш мир на протяжении всей жизни борются со страхом непризнания. Боязнь оказаться отвергнутыми обществом сидит в них слишком глубоко. Вот почему воспитание уверенности в себе — пусть медленное, постепенное — поможет им осуществить все задуманные планы.

После фильма "Чучело" 12-летняя девочка Кристина Орбакайте стеснялась появляться на улице. Стеснялась своей роли, внешности, стеснялась всего на свете. И лишь после премьерного показа фильма в США, когда газета Los Angeles Times в своей рецензии сравнила Орбакайте с Мерил Стрип, Кристина немного воспитала в себе уверенность.

Вот что писала тогда газета: "А в центре — выделяющаяся из общей массы, постоянно открывающаяся с новой стороны главная героиня в исполнении 12-летней Кристины Орбакайте, которая из наивного ребенка, трогательно стремящегося стать своей среди одноклассников, вырастает в настоящую личность. Лицо героини отличается той особой простотой, которую обессмертили художники эпохи Возрождения; ее ясный прямой взгляд потрясает. Такой могла бы быть и Мерил Стрип в 12 лет. И совершенно предсказуемо она считает себя уродиной".

Сегодня на счету молодой матери трех детей и уверенной в себе красавицы около трех десятков работ в кинофильмах, телефильмах и мюзиклах. А репертуар популярной певицы Кристины Орбакайте насчитывает более 150 песен.

Рожденные сегодня по-настоящему ценят комфорт и достаток (что не часто встречается у знака Близнецов), дорогую одежду и прочую мишуру жизни. Но в то же время они прекрасно понимают, что все это не более чем фасад, не способный заменить духовную жизнь. И рано или поздно Близнецы дня сегодняшнего приходят к умозаключению, что отсутствие страхов и свобода — как для индивидуума, так и для любой общественной группы — представляют собой действительно неоспоримую ценность.

"Не знаю, кто оборонил фразу, будто художник должен быть голодным, но некоторым товарищам оказалось выгодно воспринимать ее слишком уж буквально. Дескать, когда речь идет о высоком искусстве, негоже думать о прозе, торгуясь из-за гонорара", — так ответил всем своим завистникам Народный артист Александр Калягин, когда его обвинили в коммерциализации театра.

Калягин был одним из первых театральных деятелей постсоветского пространства, который в 1992 году создал свой собственный театр, назвал его "Et Cetera" и возглавляет театр по сей день. Также много лет Калягин является председателем Союза театральных деятелей России. За свою долгую творческую жизнь Калягин снялся более чем в 150 фильмах и сыграл в более чем 100 спектаклях. Ну а в сердцах миллионов зрителей по-прежнему живет его неподражаемая тетушка Роза из Бразилии из кинофильма "Здравствуйте, я ваша тетя", ну и, конечно же, кот-миротворец Леопольд со ставшей народной фразой: "Ребята, давайте жить дружно".

Рожденные 25 мая — личности с философским уклоном. У них сформировались отчетливые представления о тех или иных предметах, и эти представления объединены неким универсальным кодом. Это может быть код стиля поведения, манеры общения с окружающими или того и другого вместе.

Рожденные 25 мая полагают, что приемлемый для них стандарт применим ко всем людям. А потому люди, чей день рождения — 25 мая, особенно нетерпимы к тем, кто нарушает законы нравственности. Честь и персональная ответственность — категории наивысшей важности для тех, кто родился в день бесстрашия, и, соответственно, их требования, предъявляемые к коллегам по работе, да и просто к хорошим знакомым, исключительно высоки.

Свой универсальный код для миллионов людей разработал, рожденный сегодня американский психолог Джеймс Кеттелл. Он стал одним из первых специалистов по экспериментальной психологии в США. Именно Кеттел разработал свою формулу диагностики человека и стал родоначальником тестирования, автором ряда психологических тестов и одним из первых специалистов по психометрии и психодиагностике.

Именно Кеттелл способствовал становлению психологии как уважаемой науки. До него большинство ученых рассматривали ее как лженауку. После смерти ученого газета "Нью-Йорк Таймс" назвала его "старейшиной американской науки".

Бесстрашными, смелыми, принципиальными, честными и необыкновенно талантливыми — именно такими создала Формула небес Близнецов дня сегодняшнего.

И именно об этом написал в своем стихотворении замечатльный бард Александр Суханов, рожденный 25 мая.

В жизни иногда ты находишь путь верою,

Чтобы не была совесть у тебя серою,

Серой от пути, пройденного в ночь черную,

Черной от конца, ждущего траву сорную.

Если ж в миг такой ты оценишь груз совести,

Значит, не была жизнь твоя полна корысти.

Значит, для людей сделал все, что мог, падая.

Значит, жизнь прошел, честно против зла ратуя.

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"