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Автор Соломон Соловьев

Астролог: рожденные 25.05 бесстрашны

Общество » Наследие » Формула небес

О бесстрашии, очаровании, честности и принципиальности рожденных 25 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

"Те люди внизу — они живут по правилам, а толку? Их все равно поглотил страх. А перестанут бояться — и что? Тогда все просто, выбираешь путь и идешь без оглядки", — так говорили между собой герои популярного фильма "Форсаж". Бесстрашие — основная особенность Формулы небес для рожденных сегодня.

Рожденные 25 мая — по природе своей, борцы, и именно в этом заключается их сущность. Они могут сражаться как за дело, так и за идею, как за Родину, так и за семью. Однако это ни в коей мере не означает, что они консервативны или даже архаичны в своих убеждениях. Напротив, их отношение к жизни в высшей степени соответствует духу времени.

Рожденный сегодня югославский политический деятель Иосип Броз Тито является для XX века одновременно и символом бесстрашия, и символом борьбы, и, возможно, собирательным образом для всей Формулы небес дня сегодняшнего.

В период Второй мировой войны Тито был лидером партизан, которых часто называют самым эффективным движением сопротивления в оккупированной Европе. Несмотря на то что его президентство критиковали как авторитарное, а репрессии политических оппонентов вызывали озабоченность, некоторые историки считают его великодушным диктатором, который правил страной 35 лет.

Он был популярной фигурой как в Югославии, так и за рубежом. Он привлекал к себе дополнительное внимание мира тем, что был главным лидером Движения неприсоединения и сотрудничал с Джавахарлалом Неру в Индии, Гамалем Насером в Египте и другими.

"Мы должны работать так, будто сто лет будет мир, но быть готовыми, будто завтра начнется война" — эта фраза Тито уже давно вошла в учебники по политологии.

В учебниках мировой дипломатии и разведки отдельной главой отмечена жизнь еще одного бесстрашного Близнеца дня сегодняшнего британского дипломата и одновременно агента советской разведки Дональда Маклейна.

За годы сотрудничества с советской внешней разведкой Маклейн передал ей большое количество совершенно секретных документальных материалов, в том числе шифрованную переписку МИДа Англии со его посольствами за границей, протоколы заседаний кабинета министров, планы США и Великобритании по вопросам использования атомной энергии в военных целях. Его информация по этой проблематике была получена в сентябре 1941 года и сыграла важную роль в развертывании аналогичных работ по созданию атомного оружия в СССР.

Поскольку рожденные 25 мая, образно говоря, настроены на волну окружающего мира, им удается выжить даже в условиях социальных перемен, либо адаптируясь к ним, либо самоустраняясь.

Самоустраниться от мира пытался и легендарный разведчик. По свидетельству жены Маклейна Людмилы Черной, первые годы жизни в СССР (разведчик был рассекречен британскими спецслужбами и тайно вывезен в СССР) он сильно злоупотреблял алкоголем, однако спустя несколько лет сумел полностью преодолеть этот порок.

А вот одному из самых харизматичных актеров советского кино Олегу Далю победить алкоголизм так не удалось. Актер ушел из жизни в возрасте 39 лет. За несколько лет до смерти многие режиссеры, зная его болезнь, перестали приглашать его сниматься, и он постепенно заработал репутацию опального актера.

До 1977 года по неизвестным причинам актер был "невыездным", ему не разрешали покидать пределы СССР. Даль регулярно злоупотреблял спиртным и принимал меры для того, чтобы превозмочь свою предрасположенность к алкоголю. У него было слабое здоровье и больное сердце. Несмотря на это работал он на износ и часто конфликтовал с режиссерами, не желая сниматься в фильмах и работать в спектаклях, которые ему были не по душе и которые он считал халтурными и далекими от подлинного искусства.

Друзья и близкие рожденных 25 мая прекрасно знают, что их любимые Близнецы очаровательны и сговорчивы лишь до определенной степени. Дело в том, что рожденные в этот день никогда и ни за что не идут на компромиссы, даже если такая неуживчивость грозит потерей популярности.

Пришедшие сегодня в наш мир на протяжении всей жизни борются со страхом непризнания. Боязнь оказаться отвергнутыми обществом сидит в них слишком глубоко. Вот почему воспитание уверенности в себе — пусть медленное, постепенное — поможет им осуществить все задуманные планы.

После фильма "Чучело" 12-летняя девочка Кристина Орбакайте стеснялась появляться на улице. Стеснялась своей роли, внешности, стеснялась всего на свете. И лишь после премьерного показа фильма в США, когда газета Los Angeles Times в своей рецензии сравнила Орбакайте с Мерил Стрип, Кристина немного воспитала в себе уверенность.

Вот что писала тогда газета: "А в центре — выделяющаяся из общей массы, постоянно открывающаяся с новой стороны главная героиня в исполнении 12-летней Кристины Орбакайте, которая из наивного ребенка, трогательно стремящегося стать своей среди одноклассников, вырастает в настоящую личность. Лицо героини отличается той особой простотой, которую обессмертили художники эпохи Возрождения; ее ясный прямой взгляд потрясает. Такой могла бы быть и Мерил Стрип в 12 лет. И совершенно предсказуемо она считает себя уродиной".

Сегодня на счету молодой матери трех детей и уверенной в себе красавицы около трех десятков работ в кинофильмах, телефильмах и мюзиклах. А репертуар популярной певицы Кристины Орбакайте насчитывает более 150 песен.

Рожденные сегодня по-настоящему ценят комфорт и достаток (что не часто встречается у знака Близнецов), дорогую одежду и прочую мишуру жизни. Но в то же время они прекрасно понимают, что все это не более чем фасад, не способный заменить духовную жизнь. И рано или поздно Близнецы дня сегодняшнего приходят к умозаключению, что отсутствие страхов и свобода — как для индивидуума, так и для любой общественной группы — представляют собой действительно неоспоримую ценность.

"Не знаю, кто оборонил фразу, будто художник должен быть голодным, но некоторым товарищам оказалось выгодно воспринимать ее слишком уж буквально. Дескать, когда речь идет о высоком искусстве, негоже думать о прозе, торгуясь из-за гонорара", — так ответил всем своим завистникам Народный артист Александр Калягин, когда его обвинили в коммерциализации театра.

Калягин был одним из первых театральных деятелей постсоветского пространства, который в 1992 году создал свой собственный театр, назвал его "Et Cetera" и возглавляет театр по сей день. Также много лет Калягин является председателем Союза театральных деятелей России. За свою долгую творческую жизнь Калягин снялся более чем в 150 фильмах и сыграл в более чем 100 спектаклях. Ну а в сердцах миллионов зрителей по-прежнему живет его неподражаемая тетушка Роза из Бразилии из кинофильма "Здравствуйте, я ваша тетя", ну и, конечно же, кот-миротворец Леопольд со ставшей народной фразой: "Ребята, давайте жить дружно".

Рожденные 25 мая — личности с философским уклоном. У них сформировались отчетливые представления о тех или иных предметах, и эти представления объединены неким универсальным кодом. Это может быть код стиля поведения, манеры общения с окружающими или того и другого вместе.

Рожденные 25 мая полагают, что приемлемый для них стандарт применим ко всем людям. А потому люди, чей день рождения — 25 мая, особенно нетерпимы к тем, кто нарушает законы нравственности. Честь и персональная ответственность — категории наивысшей важности для тех, кто родился в день бесстрашия, и, соответственно, их требования, предъявляемые к коллегам по работе, да и просто к хорошим знакомым, исключительно высоки.

Свой универсальный код для миллионов людей разработал, рожденный сегодня американский психолог Джеймс Кеттелл. Он стал одним из первых специалистов по экспериментальной психологии в США. Именно Кеттел разработал свою формулу диагностики человека и стал родоначальником тестирования, автором ряда психологических тестов и одним из первых специалистов по психометрии и психодиагностике.

Именно Кеттелл способствовал становлению психологии как уважаемой науки. До него большинство ученых рассматривали ее как лженауку. После смерти ученого газета "Нью-Йорк Таймс" назвала его "старейшиной американской науки".

Бесстрашными, смелыми, принципиальными, честными и необыкновенно талантливыми — именно такими создала Формула небес Близнецов дня сегодняшнего.

И именно об этом написал в своем стихотворении замечатльный бард Александр Суханов, рожденный 25 мая.

В жизни иногда ты находишь путь верою,

Чтобы не была совесть у тебя серою,

Серой от пути, пройденного в ночь черную,

Черной от конца, ждущего траву сорную.

Если ж в миг такой ты оценишь груз совести,

Значит, не была жизнь твоя полна корысти.

Значит, для людей сделал все, что мог, падая.

Значит, жизнь прошел, честно против зла ратуя.

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