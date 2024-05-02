Обойдемся без крови: надежный способ отучить кошку ходить по мебели

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Эксперты рассказали, как отучить кошку ходить по мебели

1:02
Зоосфера » Кошки

Когда кошки находятся в квартире, они часто ищут возможность забраться повыше, используя для этого мебель. Некоторые владельцы не рады тому, что их пушистые друзья постоянно гуляют по диванам и кроватям.

Эксперты рассказали, как отучить кошку ходить по мебели
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Выгонять животное не вариант, так как это неэффективно: кошка всё равно вернётся на мебель. Тем не менее, существует способ, который может отучить питомца залезать на мебель самостоятельно.

Можно опрыскать мебель специальным домашним репеллентом, что решит проблему.

Как сделать репеллент:

  • Возьмите пустую пластиковую бутылку и наполните её водой на 75%.
  • Добавьте несколько капель моющего средства для посуды.
  • Добавьте по 10 капель эфирного масла лимона и эвкалипта.
  • Тщательно перемешайте содержимое и установите на бутылку распылитель.
  • Опрыскайте мебель полученной жидкостью, что превратит её в источник приятного аромата для человека, но не для кошки, которая будет избегать эти места.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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