Молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фото в стиле пинап: кокетливо обнажила ножку

Татьяна Брухунова поделилась пикантными снимками с обнажённой ножкой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова устроила кокетливую фотосессию на лоне природы.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Молодая супруга Евгения Петросяна продолжает радовать подписчиков интересными снимками.

Она разместила в Инстаграме* фото, на котором она запечатлена за изящным садовым столиком за чашкой чая. Пикантности скромному голубому платью жены юмориста добавил высокий разрез, из которого показалась обнажённая ножка Брухуновой.

Интернет-пользователям снимок напомнил фото в стиле пинап (изображение красивой, часто полуобнажённой, девушки с американского плаката середины ХХ века).

Ранее Татьяна Брухунова с сыном на руках рассказала, как провела праздничный день.

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