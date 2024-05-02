Молодая жена Евгения Петросяна опубликовала фото в стиле пинап: кокетливо обнажила ножку

Татьяна Брухунова устроила кокетливую фотосессию на лоне природы.
Молодая супруга Евгения Петросяна продолжает радовать подписчиков интересными снимками.
Она разместила в Инстаграме* фото, на котором она запечатлена за изящным садовым столиком за чашкой чая. Пикантности скромному голубому платью жены юмориста добавил высокий разрез, из которого показалась обнажённая ножка Брухуновой.
Интернет-пользователям снимок напомнил фото в стиле пинап (изображение красивой, часто полуобнажённой, девушки с американского плаката середины ХХ века).
Ранее Татьяна Брухунова с сыном на руках рассказала, как провела праздничный день.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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