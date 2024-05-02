Защитник "Локомотива" Ньямси рассказал, что думает о Дзюбе

Защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси дал оценку своему товарищу по команде, нападающему Артёма Дзюбе, назвав его крутым парнем и качественным форвардом.
По мнению французского игрока, Дзюба похож на Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру своими размерами и комплекцией.
"Дзюба — крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами", — сказал Ньямси, которого цитирует "РБ Спорт".
В ходе своей карьеры Дзюба играл за различные клубы, включая "Зенит", "Спартак", "Рубин" и турецкий "Адана Демирспор".
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Артём провёл 21 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. "Локомотив" после 26 сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны.
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