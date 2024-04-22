Футболист Попов высказался о будущем форварда "Локомотива": "Дзюба нужен всем"

Футболист Попов считает, что Дзюба нужен всем, но только при одном условии

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов выразил своё мнение о спортивной карьере Артёма Дзюбы.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

После зимней паузы 35-летний нападающий потерял место в основном составе "Локомотива" и есть вероятность, что он покинет клуб по истечении контракта летом.

Попов подчеркнул, что Дзюба будет полезен команде, но при условии, что изменит своё отношение к футболу. Если он будет тренироваться без особого энтузиазма и не прикладывать достаточных усилий на поле, его вклад будет минимальным и в команде могут захотеть его заменить.

Однако, если Дзюба готов играть в команде и показывать максимум на тренировках, он сможет стать великим футболистом, уверен спортсмен.

"Дзюба нужен всем, но только если он пересмотрит свое отношение к футболу. Если будет тренироваться спустя рукава и не пахать на поле, то он — ноль. А если согласен играть на команду и выкладываться на каждой тренировке, то будет топ-футболистом", — сказал Попов, которого цитирует "РБ-Спорт".

В текущем сезоне Дзюба провел 20 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Полная статистика игрока доступна по соответствующей ссылке.