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Летний шаг: взгляд в модные тренды обуви 2024

Какие модели обуви популярны летом 2024 года

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Готовы ли вы подойти к лету с легкостью и стилем? С майскими праздниками на подходе, а затем отпуском, выбор правильной обуви становится важным шагом. Что же будет в тренде этим летом?

Какие модели обуви популярны летом 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  • Балетки: эта классика остается в моде уже не первый сезон, но в 2024 году ее версия становится еще более тонкой. Удобные и универсальные, они подойдут к любой одежде, будь то джинсы или легкие платья для пляжа.
  • Кроссовки на тонкой подошве: независимо от предпочтений в брендах спортивной обуви, кроссовки остаются неотъемлемой частью гардероба. В 2024 году они продолжают пользоваться популярностью, и выбор цветовых вариантов становится еще более разнообразным.
  • Туфли или босоножки красного цвета: красные оттенки были заметны на модных показах, поэтому неудивительно, что этот цвет будет актуален и для обуви. Классические красные туфли — это смело и стильно.
  • Платформы: нет противоречия между платформами и обувью на плоской подошве. Они могут сосуществовать! В этом году стоит обратить внимание на более массивные модели, которые идеально дополнят стильные летние образы.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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