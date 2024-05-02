Летний шаг: взгляд в модные тренды обуви 2024

Какие модели обуви популярны летом 2024 года

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Готовы ли вы подойти к лету с легкостью и стилем? С майскими праздниками на подходе, а затем отпуском, выбор правильной обуви становится важным шагом. Что же будет в тренде этим летом?

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Балетки: эта классика остается в моде уже не первый сезон, но в 2024 году ее версия становится еще более тонкой. Удобные и универсальные, они подойдут к любой одежде, будь то джинсы или легкие платья для пляжа.

Кроссовки на тонкой подошве: независимо от предпочтений в брендах спортивной обуви, кроссовки остаются неотъемлемой частью гардероба. В 2024 году они продолжают пользоваться популярностью, и выбор цветовых вариантов становится еще более разнообразным.

Туфли или босоножки красного цвета: красные оттенки были заметны на модных показах, поэтому неудивительно, что этот цвет будет актуален и для обуви. Классические красные туфли — это смело и стильно.

Платформы: нет противоречия между платформами и обувью на плоской подошве. Они могут сосуществовать! В этом году стоит обратить внимание на более массивные модели, которые идеально дополнят стильные летние образы.