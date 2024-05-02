Россиянам назвали допустимый предел куличей на Пасху

По словам диетолога и эндокринолога Оксаны Михалев, людям с избыточным весом, сахарным диабетом и атеросклерозом необходимо ограничивать потребляемое количество кулича до 150 граммов.
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"Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек 100-150 г, не более. Здоровым можно и побольше, 300 г на праздник допустимо", ― сообщила Оксана Михалев.
Врач подчеркнула, что кулич характеризуется высоким гликемическим и инсулиновым индексами, поэтому избыточное потребление данного лакомства способно спровоцировать набор лишнего веса.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия