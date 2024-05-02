Россиянам назвали допустимый предел куличей на Пасху

По словам диетолога и эндокринолога Оксаны Михалев, людям с избыточным весом, сахарным диабетом и атеросклерозом необходимо ограничивать потребляемое количество кулича до 150 граммов.

"Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек 100-150 г, не более. Здоровым можно и побольше, 300 г на праздник допустимо", ― сообщила Оксана Михалев.