Как восстановить потерянный СНИЛС и что делать, если у вас их несколько

Госуслуги: утерянный СНИЛС восстанавливать не нужно

1:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Потеря пластикового или распечатанного свидетельства обязательного пенсионного страхования, которое содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ничем не грозит гражданину, так как данные хранятся в системе Социального фонда России (СФР).

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Как восстановить СНИЛС

Восстанавливать его не нужно — с 2019 года СНИЛС не имеет физического носителя и оформляется в виде электронного документа-уведомления по форме АДИ-РЕГ.

Узнать свой СНИЛС можно несколькими способами:

На сайте Госуслуг. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись. СНИЛС указан в разделе "Личные документы".

У работодателя. СНИЛС предоставляется при приёме на работу, поэтому за номером можно обратиться в отдел кадров.

На сайте Соцфонда. В личном кабинете можно посмотреть свой СНИЛС и запросить документ, подтверждающий присвоение номера.

В любом отделении СФР или МФЦ. При себе нужно иметь паспорт. Попросите сотрудников распечатать свидетельство, где будет указан номер индивидуального лицевого счета.

Если у вас несколько СНИЛС

В этом случае нужно обратиться в отделение СФР с паспортом, трудовой книжкой и всеми СНИЛС, которые есть на руках. Сотрудники Соцфонда проанализируют данные и оставят один номер в качестве основного либо вообще присвоят вам новый. Все сведения из разных СНИЛС будут перенесены в один актуальный.

После этого обязательно сообщите работодателю об актуальном СНИЛС.