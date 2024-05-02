Как восстановить потерянный СНИЛС и что делать, если у вас их несколько

Потеря пластикового или распечатанного свидетельства обязательного пенсионного страхования, которое содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ничем не грозит гражданину, так как данные хранятся в системе Социального фонда России (СФР).
Восстанавливать его не нужно — с 2019 года СНИЛС не имеет физического носителя и оформляется в виде электронного документа-уведомления по форме АДИ-РЕГ.
Узнать свой СНИЛС можно несколькими способами:
В этом случае нужно обратиться в отделение СФР с паспортом, трудовой книжкой и всеми СНИЛС, которые есть на руках. Сотрудники Соцфонда проанализируют данные и оставят один номер в качестве основного либо вообще присвоят вам новый. Все сведения из разных СНИЛС будут перенесены в один актуальный.
После этого обязательно сообщите работодателю об актуальном СНИЛС.
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