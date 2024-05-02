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Как восстановить потерянный СНИЛС и что делать, если у вас их несколько

Госуслуги: утерянный СНИЛС восстанавливать не нужно

1:40
Страхование

Потеря пластикового или распечатанного свидетельства обязательного пенсионного страхования, которое содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ничем не грозит гражданину, так как данные хранятся в системе Социального фонда России (СФР).

Госуслуги: утерянный СНИЛС восстанавливать не нужно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как восстановить СНИЛС

Восстанавливать его не нужно — с 2019 года СНИЛС не имеет физического носителя и оформляется в виде электронного документа-уведомления по форме АДИ-РЕГ.

Узнать свой СНИЛС можно несколькими способами:

  • На сайте Госуслуг. Для этого нужно иметь подтверждённую учётную запись. СНИЛС указан в разделе "Личные документы".
  • У работодателя. СНИЛС предоставляется при приёме на работу, поэтому за номером можно обратиться в отдел кадров.
  • На сайте Соцфонда. В личном кабинете можно посмотреть свой СНИЛС и запросить документ, подтверждающий присвоение номера.
  • В любом отделении СФР или МФЦ. При себе нужно иметь паспорт. Попросите сотрудников распечатать свидетельство, где будет указан номер индивидуального лицевого счета.

Если у вас несколько СНИЛС

В этом случае нужно обратиться в отделение СФР с паспортом, трудовой книжкой и всеми СНИЛС, которые есть на руках. Сотрудники Соцфонда проанализируют данные и оставят один номер в качестве основного либо вообще присвоят вам новый. Все сведения из разных СНИЛС будут перенесены в один актуальный.

После этого обязательно сообщите работодателю об актуальном СНИЛС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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