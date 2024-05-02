Откройте для себя полезные свойства ржаного хлеба: он более эффективен при лечении запоров, чем слабительные средства!

Рожь — отличный источник необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Кусок ржаного хлеба содержит:
В среднем кусок ржаного хлеба содержит больше клетчатки и микроэлементов, чем белый или цельнозерновой хлеб.
Поддерживайте форму, добавляя в свой рацион ржаной хлеб. Он снижает риск сердечных заболеваний, забирая с собой "плохой" холестерин, помогает контролировать уровень сахара в крови — клетчатка в ржаном хлебе замедляет его всасывание в кишечнике, что очень важно для диабетиков. Также он улучшает здоровье кишечника — ржаной хлеб более эффективен при лечении запоров, чем цельнозерновой хлеб и слабительные средства.
Ржаной хлеб также может уменьшить воспаление благодаря содержащимся в нём фенольным соединениям.
Некоторые виды ржаного хлеба имеют густую и липкую консистенцию. Это потому, что в ржаной муке меньше клейковины, чем в большинстве других видов муки.
Обратите внимание, что ржаной хлеб содержит глютен. Таким образом, он может вызвать вздутие живота и другие желудочно-кишечные проблемы у людей, чувствительных к глютену, а также у тех, у кого диагностированы определённые проблемы с кишечником.
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