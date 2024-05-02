Откройте для себя полезные свойства ржаного хлеба: он более эффективен при лечении запоров, чем слабительные средства!

Полезные свойства ржаного хлеба

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Рожь — отличный источник необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кусок ржаного хлеба содержит:

углеводы (15,5 г),

белок (2,7 г),

клетчатку (1,9 г),

железо (5% от дневной нормы),

фолат (8,8% от дневной нормы),

ниацин (7,6% от дневной нормы),

медь (6,6% от дневной нормы),

селен (18% от дневной нормы),

тиамин (11,6% от дневной нормы),

рибофлавин (8,2% от дневной нормы),

витамин B6 (7,5% от дневной нормы),

марганец (11,5% от дневной нормы).

В среднем кусок ржаного хлеба содержит больше клетчатки и микроэлементов, чем белый или цельнозерновой хлеб.

Поддерживайте форму, добавляя в свой рацион ржаной хлеб. Он снижает риск сердечных заболеваний, забирая с собой "плохой" холестерин, помогает контролировать уровень сахара в крови — клетчатка в ржаном хлебе замедляет его всасывание в кишечнике, что очень важно для диабетиков. Также он улучшает здоровье кишечника — ржаной хлеб более эффективен при лечении запоров, чем цельнозерновой хлеб и слабительные средства.

Ржаной хлеб также может уменьшить воспаление благодаря содержащимся в нём фенольным соединениям.

Некоторые виды ржаного хлеба имеют густую и липкую консистенцию. Это потому, что в ржаной муке меньше клейковины, чем в большинстве других видов муки.

Обратите внимание, что ржаной хлеб содержит глютен. Таким образом, он может вызвать вздутие живота и другие желудочно-кишечные проблемы у людей, чувствительных к глютену, а также у тех, у кого диагностированы определённые проблемы с кишечником.