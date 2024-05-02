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Откройте для себя полезные свойства ржаного хлеба: он более эффективен при лечении запоров, чем слабительные средства!

Полезные свойства ржаного хлеба

2:04
Еда

Рожь — отличный источник необходимых питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Полезные свойства ржаного хлеба
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кусок ржаного хлеба содержит:

  • углеводы (15,5 г),
  • белок (2,7 г),
  • клетчатку (1,9 г),
  • железо (5% от дневной нормы),
  • фолат (8,8% от дневной нормы),
  • ниацин (7,6% от дневной нормы),
  • медь (6,6% от дневной нормы),
  • селен (18% от дневной нормы),
  • тиамин (11,6% от дневной нормы),
  • рибофлавин (8,2% от дневной нормы),
  • витамин B6 (7,5% от дневной нормы),
  • марганец (11,5% от дневной нормы).

В среднем кусок ржаного хлеба содержит больше клетчатки и микроэлементов, чем белый или цельнозерновой хлеб.

Поддерживайте форму, добавляя в свой рацион ржаной хлеб. Он снижает риск сердечных заболеваний, забирая с собой "плохой" холестерин, помогает контролировать уровень сахара в крови — клетчатка в ржаном хлебе замедляет его всасывание в кишечнике, что очень важно для диабетиков. Также он улучшает здоровье кишечника — ржаной хлеб более эффективен при лечении запоров, чем цельнозерновой хлеб и слабительные средства.

Ржаной хлеб также может уменьшить воспаление благодаря содержащимся в нём фенольным соединениям.

Некоторые виды ржаного хлеба имеют густую и липкую консистенцию. Это потому, что в ржаной муке меньше клейковины, чем в большинстве других видов муки.

Обратите внимание, что ржаной хлеб содержит глютен. Таким образом, он может вызвать вздутие живота и другие желудочно-кишечные проблемы у людей, чувствительных к глютену, а также у тех, у кого диагностированы определённые проблемы с кишечником.

Насколько полезен ржаной хлеб и насколько вреден белый?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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