В мае проявляют большую активность: эти вредители могут нанести ущерб саду — стоит обратить на них внимание

В мае в садах можно заметить большую активность вредителей. О самых распространённых рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Одним из нежелательных насекомых является тля. С появлением тепла она начинается активно откладывать яйца.
Второй распространённый вредитель — майский жук. Он вылупляется их куколок и начинает поедать зелёные части растений, нанося им серьёзный вред.
"В почве они окукливаются, то есть покрываются плотной оболочкой. Там внутри личинка проходит серьёзные изменения, связанные с перестройкой тела, и становится взрослым жуком, который весной вылезает на поверхность", — объяснил Марьинский.
Как сообщает (сайт) Москва 24, садоводам стоит опасаться насекомых, которые напоминают белокрылок. Это родственники тли. Также неприятности могут доставить долгоносики-цветоеды. Последние представляют опасность для яблонь и груш.
Ещё один вредитель — паутинный клещ. Его трудно заметить. Часто результаты работы вредителя видны только после гибели первых растений.
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