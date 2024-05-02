В мае проявляют большую активность: эти вредители могут нанести ущерб саду — стоит обратить на них внимание

Энтомолог Марьинский рассказал, какие вредители активизируются в мае

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

В мае в садах можно заметить большую активность вредителей. О самых распространённых рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Eichler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из нежелательных насекомых является тля. С появлением тепла она начинается активно откладывать яйца.

Второй распространённый вредитель — майский жук. Он вылупляется их куколок и начинает поедать зелёные части растений, нанося им серьёзный вред.

"В почве они окукливаются, то есть покрываются плотной оболочкой. Там внутри личинка проходит серьёзные изменения, связанные с перестройкой тела, и становится взрослым жуком, который весной вылезает на поверхность", — объяснил Марьинский.

Как сообщает (сайт) Москва 24, садоводам стоит опасаться насекомых, которые напоминают белокрылок. Это родственники тли. Также неприятности могут доставить долгоносики-цветоеды. Последние представляют опасность для яблонь и груш.

Ещё один вредитель — паутинный клещ. Его трудно заметить. Часто результаты работы вредителя видны только после гибели первых растений.