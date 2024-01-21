Плодородность почвы для рассады вырастит в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Существует простой метод улучшения плодородия почвенной смеси для томатов и перцев. Вам понадобится всего один ингредиент — обычная луковая шелуха. Об этом рассказал Дзен-канал "Сад огород лайф".
Луковая шелуха — безопасное средство для борьбы с болезнями и вредителями. Она содержит фитонциды — естественные антибиотики, среди которых выделяется кверцетин, обладающий мощными бактерицидными свойствами и иммуностимулирующим эффектом.
Кроме того, луковая шелуха воздействует на некоторых почвенных вредителей. Также эта добавка способствует укреплению корневой системы, стимулирует рост и увеличивает урожайность. Важно обратить внимание, что следует использовать только чистую шелуху, не содержащую признаков болезней.
Рекомендуется добавлять одну столовую ложку измельчённой в кофемолке шелухи на каждые два литра почвенной смеси.
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