Плодородность почвы для рассады вырастит в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Луковая шелуха защитит от вредителей растений

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует простой метод улучшения плодородия почвенной смеси для томатов и перцев. Вам понадобится всего один ингредиент — обычная луковая шелуха. Об этом рассказал Дзен-канал "Сад огород лайф".

Фото: Own work by Nils E. is licensed under public domain.=

Луковая шелуха — безопасное средство для борьбы с болезнями и вредителями. Она содержит фитонциды — естественные антибиотики, среди которых выделяется кверцетин, обладающий мощными бактерицидными свойствами и иммуностимулирующим эффектом.

Кроме того, луковая шелуха воздействует на некоторых почвенных вредителей. Также эта добавка способствует укреплению корневой системы, стимулирует рост и увеличивает урожайность. Важно обратить внимание, что следует использовать только чистую шелуху, не содержащую признаков болезней.

Рекомендуется добавлять одну столовую ложку измельчённой в кофемолке шелухи на каждые два литра почвенной смеси.