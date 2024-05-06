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Пять рецептов SPF-средств на каждый день

Пять способов сделать своими руками средства с SPF

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Солнечное время года приближается, и защита кожи от ультрафиолетовых лучей становится все более актуальной. Вместо затрат на дорогостоящие крема, можно самостоятельно приготовить эффективные средства с SPF. Вот несколько проверенных рецептов.

Пять способов сделать своими руками средства с SPF
Фото: unsplash.com by Ashley Bean is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Питательная маска: смешайте один сырой желток с чайной ложкой оливкового масла и лимонного сока. Нанесите на кожу на 15 минут перед выходом из дома. Это подойдет для нормальной и сухой кожи.
  • Настой из огурца: замочите семена огурца в водке, а затем разбавьте настой водой. Протирайте кожу утром, вечером и перед выходом на улицу.
  • Крем по типу кожи: приготовьте травяную основу (ромашка, крапива, календула или мята) и добавьте кокосовое масло, масло семян малины, эмульсионный воск и оксид цинка.
  • Крем от загара: смешайте масло кокоса, ши или какао с порошком оксида цинка. По желанию добавьте витамин Е и эфирные масла.
  • Омолаживающий крем: растопите масло какао, добавьте масло авокадо, масло семян малины и оксид цинка. После охлаждения, храните крем в холодильнике.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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