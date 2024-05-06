Как сохранить урожай когда сад цветет, а ночью ещё заморозки?

Рассказываем, как не бояться за сад в период заморозков

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Весна - это время, когда природа пробуждается от зимней спячки и начинает радовать нас своими красками и ароматами. Особенно в этот период мы ждём цветения садов, чтобы насладиться первыми фруктами. Но что делать, если ночью наступают заморозки, которые могут уничтожить наш урожай? В этой статье мы расскажем о том, как его сохранить.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первое, что нужно сделать, чтобы защитить растения от заморозков - это выбрать правильное место для посадки. Избегайте низин и мест, где скапливается холодный воздух. Лучше всего выбрать место на холме или на небольшом возвышении, где воздух будет циркулировать и не будет образовываться ледяной покров.

Также важно выбрать правильные сорта растений. Некоторые из них более устойчивы к низким температурам, чем другие. Например, сорта яблонь и груш могут выдержать заморозки до -5 градусов, а сорта персиков и абрикосов - только до -2 градусов. Поэтому при выборе сортов обратите внимание на их зимостойкость.

Еще один способ защитить растения от заморозков - это использовать специальные укрытия. Например, вы можете накрыть растения пленкой или специальными агроволокнами. Это поможет сохранить тепло и защитить растения от холода. Но не забывайте, что укрытия нужно убирать днем, чтобы растения получили достаточно солнечного света и воздуха.

Также можно использовать специальные средства для защиты растений от заморозков. Например, антизаморозки или специальные препараты, которые наносят на растения и защищают их от холода. Но перед использованием таких средств обязательно проконсультируйтесь с продавцом или специалистом, чтобы выбрать подходящий вариант для вашего сада.