Эти продукты нужно прятать от собак: это очень неожиданные позиции

Ветеринары назвали запретные для собак продукты

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки часто проявляют интерес к продуктам, которые люди едят на каждодневной основе, что является для них естественным поведением.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Некоторые человеческие продукты могут быть безопасно включены в рацион собак в небольших количествах как питательные дополнения.

Тем не менее, не все продукты, предназначенные для людей, подходят для собак.

Какие продукты следует держать подальше от собак?

Авокадо

Эксперты сходятся во мнении, что авокадо чрезвычайно опасно для собак. Этот фрукт может быть опасен в любом виде.

Попадание авокадо в рацион собаки может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Горький шоколад

Любой шоколад вреден для собак, но особенно горький. Он содержит много какао и кофеина.

Такой продукт может вызвать тяжелое отравление у животного и даже привести к смерти.

Виноград

Мало кто знает, что виноград, хотя и полезен для людей, может вызывать серьезные заболевания у собак, в основном поражая их почки.

В некоторых случаях это может иметь трагические последствия. То же касается и изюма.

Алкогольные напитки

Очень рискованно предлагать собакам алкоголь, вопреки народным советам о его полезности для борьбы с паразитами.