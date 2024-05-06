Ваш урожай под угрозой? Узнайте, как спасти огород от нашествия слизней

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Эффективные методы борьбы со слизнями в саду и огороде

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Садоводство » Вредители и болезни

Эксперты рассмотрели методы борьбы с слизнями, которые, несмотря на свою пользу в дикой природе, могут стать вредителями в саду и огороде.

Эффективные методы борьбы со слизнями в саду и огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Apdency is licensed under public domain

Основные рекомендации включают регулярную перекопку почвы для уничтожения яиц слизней, прополку и рыхление почвы для уменьшения влажности и создания неблагоприятных условий для их обитания, а также уборку мусора и лишних предметов, создающих укрытия для слизней.

Также важно обеспечивать достаточное расстояние между растениями для предотвращения создания влажных теневых мест и избегать переувлажнения грядок. Кроме того, применение механических ловушек и преград, таких как острые материалы или пластиковые ободки, может значительно снизить количество слизней на участке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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