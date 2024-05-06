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Коротко или длинно: выбор прически для зрелых женщин

Выбор между короткой стрижкой и длинными волосами для людей старше 45 лет

1:37
Моя семья » Красота и стиль

В 2011 году немецкие ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что с возрастом происходит снижение выработки кератинов — белков, необходимых для построения роговых производных эпидермиса. Это означает, что волосы становятся менее эластичными и медленнее растут после 45-50 лет, что делает частые эксперименты с прической менее простыми, чем в молодом возрасте. В этой статье мы рассмотрим аргументы в пользу короткой и длинной стрижки для взрослых женщин, которые помогут вам принять решение о выборе прически.

Выбор между короткой стрижкой и длинными волосами для людей старше 45 лет
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Ухоженность и стиль: ухоженный внешний вид отличает женщину в любом возрасте. Поддержание длинных волос требует больше времени и усилий, чем короткая стрижка, но зато короткие волосы с ровным срезом выглядят более опрятно и стильно, особенно при наличии пористых сеченых кончиков на длинных волосах.
  • Стимуляция роста: короткая стрижка способствует лучшему питанию корней волос и стимулирует рост новых волосков. Кроме того, короткие волосы часто растут быстрее, что помогает восстановлению волос после повреждений.
  • Традиции и культурные предпочтения: во многих культурах женщины предпочитают короткие стрижки после 40-45 лет. Это может быть обусловлено как практичностью и экономией времени и средств на уход за волосами, так и стилем одежды, который чаще отдает предпочтение деловому стилю.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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