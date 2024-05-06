Елена Вяльбе назвала олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Устюгова великим спортсменом

Вяльбе сказала, что лыжник Устюгов — великий спортсмен

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Елена Вяльбе, которая занимает пост президента Федерации лыжных гонок РФ и трехкратной олимпийской чемпионкой, сказала, что Сергей Устюгов, чемпион Олимпиады по лыжным гонкам, является великим спортсменом. Она сказала, что у лыжника нет необходимости что-либо доказывать.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вяльбе рассказала, что в этом году у Устюгова было мало соревнований, но к главным состязаниям он очень хорошо подготовился, был в отличной форме. Президент считает, что спортсмен пытается постоянно что-то доказать, но в этом нет необходимости, "ему нужно остыть". Вяльбе сказала, что все знают, что Устюгов является великим спортсменом, и он может конкурировать с любым спортсменом не только из России.

У Устюгова в коллекции 2 золота, 4 серебра и 1 бронза за чемпионаты мира. А в сезоне 2016-17 он победил на общем зачете многодневки "Тур де Ски".