Терапевт Баранова: 2/3 дневного рациона необходимо съедать в первой половине дня и половина рациона должна приходиться на завтрак

Терапевт Баранова считает, что 2/3 рациона необходимо съедать в первой половине дня

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова в своём Telegram-канале раскрыла 7 правил похудения.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первое правило — правильно выбранный интервал питания и отсутствие перекусов. По словам терапевта, многим взрослым достаточно питаться 2-3 раза в день без перекусов.

Второе правило — завтракать лучше, когда на улице уже светло, либо при ярком свете, так как это наиболее физиологично.

Третье правило — . При трёхразовом питании основной приём пищи должен выглядеть так: 45-50% рациона — это завтрак, 30-35% — это обед и 20-30% — это ужин.

Четвёртое правило — на завтрак предпочтение нужно отдавать белкам и полезным жирам, для этого отлично подходят, например, яйца.

Пятое правило — сложные углеводы, типа цельных круп и бобовых, врач советует употреблять на обед, добавив к ним мясо, птицу или рыбу.

Шестое правило — ужин обязательно должен быть скромным, переедать категорически нельзя. Больше половины тарелки должна занимать клетчатка.

И седьмое правило — фрукты лучше употреблять в первой половине дня и только до или после основного приёма пищи.