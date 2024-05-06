EAOMedia: справиться со стрессом помогут правильные продукты питания, например, миндаль или зелёный чай

Миндаль и зелёный чай помогают бороться со стрессом

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс может стать причиной плохого здоровья, поэтому врачи советуют избегать его.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно данным, опубликованным EAOMedia, помочь справиться со стрессом может не только посещение специалиста, но и режим дня и рацион.

В рационе должны присутствовать миндаль и орехи пекан, в которых много витамина Е, необходимого при стрессе и для работы мозга.

Благодаря аминокислоте L-теанин, содержащейся в зелёном чае, он также помогает в борьбе со стрессом. Помимо этого, в рационе должны быть лосось, тёмный шоколад, цитрусовые фрукты, киви, сладкий перец и брокколи.