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Свёклу часами не варю: давно готовлю овощ в два раза быстрее обычного — способ подсказал бренд-шеф

Как быстро сварить свёклу

1:11
Еда

Свёкла — овощ, которые многие привыкли варить традиционным способом, при котором на приготовление овоща уходит 1,5-2 часа. Не все знают, что это время можно сократить. О том, как это сделать, рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые Беседы" Тамара Моисеева.

Как быстро сварить свёклу
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

"Свёклу можно сварить быстро и сохранить её полезные вещества. Знание некоторых тонкостей значительно облегчит готовку", — отметила специалист.

Тщательно промойте свёклу. Кожуру и хвостик не удалите. Затем в кастрюлю с корнеплодом налейте кипяток так так, чтобы вода полностью покрыла овощи. Дайте овощам повариться около получаса, а затем опустите их в холодную воду на 15 минут. Такой резкий перепад температур помогает быстро довести свёклу до готовности.

Для сохранения яркого цвета плодов после закипания можно добавить половину чайной ложки уксуса.

Данный способ приготовления используют профессиональные шеф-повара, когда блюдо необходимо подавать в ближайшее время.

Как сварить свеклу быстро совет и просто 👍 лайфхак #1000menu
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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