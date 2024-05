Свёклу часами не варю: давно готовлю овощ в два раза быстрее обычного — способ подсказал бренд-шеф

Свёкла — овощ, которые многие привыкли варить традиционным способом, при котором на приготовление овоща уходит 1,5-2 часа. Не все знают, что это время можно сократить. О том, как это сделать, рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые Беседы" Тамара Моисеева.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain