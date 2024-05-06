В России рассматривают ужесточение штрафных санкций для владельцев опасных объектов без страховки

В России предложено повысить штрафы для владельцев опасных объектов, игнорирующих закон о обязательном страховании гражданской ответственности в случае возникновения вреда из-за аварий. Предложения по изменениям в Кодексе об административных правонарушениях были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к проекту указывается, что инициативы основаны на событиях 14 августа 2023 года, когда произошел большой пожар на заправочной станции в городе Махачкала, Республика Дагестан.
Тем вечером в деревне Новокули на автосервисе произошел сильный взрыв, потом начался огромный пожар. Напротив автозаправки в тот момент находилось множество людей.
Было выяснено, что на территории сервиса хранилось приблизительно 100 тонн селитры, материала, известного своей высокой взрывоопасностью, сообщает издание "Газета.ru".
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.