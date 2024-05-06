Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
Как быстро сварить свёклу
Киноляп с часами в "Служебном романе" обрёл новый смысл благодаря зрителям
Пять способов сделать своими руками средства с SPF
Забиту Магомедшарипову предлагают возобновить карьеру
Миндаль и зелёный чай помогают бороться со стрессом
Эффективные методы борьбы со слизнями в саду и огороде
Выбор между короткой стрижкой и длинными волосами для людей старше 45 лет
Эксперты назвали вредные для котов растения
В России рассматривают ужесточение штрафных санкций для владельцев опасных объектов без страховки

В России ужесточат штрафы для владельцев опасных объектов после взрыва в Дагестане

1:01
Страхование

В России предложено повысить штрафы для владельцев опасных объектов, игнорирующих закон о обязательном страховании гражданской ответственности в случае возникновения вреда из-за аварий. Предложения по изменениям в Кодексе об административных правонарушениях были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.

В России ужесточат штрафы для владельцев опасных объектов после взрыва в Дагестане
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В пояснительной записке к проекту указывается, что инициативы основаны на событиях 14 августа 2023 года, когда произошел большой пожар на заправочной станции в городе Махачкала, Республика Дагестан.

Тем вечером в деревне Новокули на автосервисе произошел сильный взрыв, потом начался огромный пожар. Напротив автозаправки в тот момент находилось множество людей.

Было выяснено, что на территории сервиса хранилось приблизительно 100 тонн селитры, материала, известного своей высокой взрывоопасностью, сообщает издание "Газета.ru".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
После удара в Сумах нет света и воды, Харьковская область "перетекает" в Россию Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Ветеринары назвали запретные для собак продукты
В России ужесточат штрафы для владельцев опасных объектов после взрыва в Дагестане
Как быстро сварить свёклу
Киноляп с часами в "Служебном романе" обрёл новый смысл благодаря зрителям
Пять способов сделать своими руками средства с SPF
Забиту Магомедшарипову предлагают возобновить карьеру
Миндаль и зелёный чай помогают бороться со стрессом
Эффективные методы борьбы со слизнями в саду и огороде
Выбор между короткой стрижкой и длинными волосами для людей старше 45 лет
Эксперты назвали вредные для котов растения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников