Эти растения запрещено жевать коту: немедленно выкиньте их в мусорку, если не хотите похоронить питомца

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Эксперты назвали вредные для котов растения

1:22
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы дач замечают повышенный интерес своих питомцев к растениям огорода и сада.

Эксперты назвали вредные для котов растения
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В городской квартире проще отучить кошку от внимания к домашним растениям, но на даче это становится значительно сложнее.

Особое внимание стоит уделить тому, что некоторые растения могут быть опасны для здоровья домашних животных.

Какие же растения могут быть рискованными для кошек? Специалисты утверждают, что отвыкание кошек от привычки поедать растения важно, поскольку список потенциально опасных видов довольно обширен.

Например, мало кто знает о том, что ботва томатов может быть опасна для кошек, как и другие растения семейства пасленовых. Также следует избегать контакта кошек с диким виноградом и пижмой, которые при неправильном употреблении вредны для здоровья.

Кроме того, опасными являются омела, дельфиниум, дурман и чистотел.

Употребление гортензий и чемерицы может спровоцировать сердечные проблемы у кошек.

В то же время, кошкам полезны пшеница и кошачья мята. Ботва моркови также безопасна для их употребления. Некоторые кошки с удовольствием едят обычную траву, помогая тем самым очистить свой желудочно-кишечный тракт.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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