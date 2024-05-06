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Менеджеры Абсолютного бойцовского чемпионата предлагают Забиту Магомедшарипову вернуться к карьере

Забиту Магомедшарипову предлагают возобновить карьеру

1:01
Спорт

Ризван Магомедов, который является менеджером бойцов, поделился, что работники чемпионата UFC время от времени направляют обращения к российскому бойцу Забиту Магомедшарипову, чтобы он продолжил свою карьеру.

Забиту Магомедшарипову предлагают возобновить карьеру
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Магомедов рассказал, что россиянин часто публикует видео своих тренировок, на которые менеджер ему пишет: "Забит, возвращайся". Но Магомедшарипов отвечает лишь смехом (смайлики) и отказом. Но и туту менеджер не сдается и уверяет бойца, что когда он будет готов, его сразу примут.

Магомедов сказал, что UFC очень хотят провести бой с участием российского спортсмена, но сам Магомедшарипов сопротивляется. Он завершил карьеру и не хочет к ней возвращаться.

Напомним, что Магомедшарипову 33 года. О завершении карьеры он объявил в 2022 году. За ним числятся 18 побед и всего 1 поражение.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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