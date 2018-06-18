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Автор Соломон Соловьев

Формула богатства Пола Маккартни

Общество » Наследие » Формула небес

О мощной энергетике, скромности, блестящем финансовом чутье и склонности к философичности рожденных 18 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

"Мы не учимся быть артистами, художниками или писателями — мы учимся быть", — так однажды сказал рожденный сегодня английский рок-музыкант Пол Маккартни (фото). И эту фразу можно смело взять за основу при составлении Формулы небес для героев сегодняшнего дня.

Близнецы, рожденные 18 июня, как правило, проявляют себя скрытно, осуществляя свое влияние из-за кулис. Обладая мощной энергетикой, они способны воздействовать на окружающих даже на расстоянии, через мысль. Вот почему с ними не стоит ссориться и иметь в их лице врагов.

Сэр Пол Маккартни был самым незаметным и скромным среди всех членов легендарной четверки Веаtles. И когда члены группы делили инструменты между собой, бас-гитара досталась именно самому скромному Близнецу Полу Маккартни. Маккартни вспоминает: "Никто из нас не хотел быть бас-гитаристом. В нашем представлении, это был толстый парень, который играл где-то сзади".

Скромный Близнец Маккартни договорился и с бас-гитарой, и со своей Формулой небес. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, он был признан лучшим бас-гитаристом в мире. Маккартни также неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор в новейшей истории. Шестьдесят его дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, песня "Yesterday" удерживает первое место по числу записанных ее кавер-версий. И Пол Маккартни по-прежнему остается одним из самых богатых музыкантов в мире.

Рожденные 18 июня блестяще управляются с деньгами, особенно женщины, которые знают, как их достать и как ими распорядиться. Близнецы 18 июня — прекрасные финансисты.

Многие индивидуумы, родившиеся в этот день, выступают беспомощными созданиями в юные годы своей жизни. Однако уже в зрелом возрасте ломают ненавистные им барьеры и становятся блестящими и надежными профессионалами. В этом смысле их вполне можно назвать борцами, способными преодолеть любые препятствия, недуги или психологические травмы.

Волнения и тревоги окружающих им понятны, как никому другому, и именно из них получаются прекрасные советчики и консультанты.

Из рожденных 18 июня получаются также и прекрасные философы, формулирующие новые социальные явления. Таким писателем-философом, без сомнения, был Иван Гончаров (фото), который первый описал слово "обломовщина" по имени собственного романа "Обломов". Слово "обломовщина" использовалось для обозначения личностного застоя, рутины, апатии и, в частности, лености.

По моему глубокому убеждению, роман "Обломов" очень близок к автобиографическому. И, как в Евгении Онегине мы находим поразительное сходство с Близнецом Александром Пушкиным, так и в Илье Обломове просто сквозит энергетическое родство с Близнецом Иваном Гончаровым.

После выхода романа многие читатели увидели в образе Обломова еще и философское осмысление русского национального характера, а также указание на возможность особого нравственного пути, противостоящего суете всепоглощающего "прогресса". Формула этого "обломовского" противостояния по-прежнему актуальна и в наши дни. А Иван Гончаров со своим романом остается, наверное, одним из самых актуальных писателей и философов нашего времени.

И женщины, и мужчины, родившиеся 18 июня, обладают организаторским талантом и бывают хорошими администраторами. Мужчины, рожденные 18 июня, полагаются на личное обаяние и незаурядные способности, которые, по их мнению, привлекают к ним окружающих. Они любят находиться на вершине, требуют больших доз восхищения как от семьи, друзей, так и от всех остальных. Но, как правило, люди, рожденные 18 июня, сильные и уверенные в себе натуры, с возрастом они преодолевают потребность в повышенном внимании и становятся самодостаточными.

Так, самодостаточно и совершенно не привлекая к себе внимания, получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине французский физиолог Шарль Лаверан. Во время работы в военном госпитале он обнаружил, что малярия вызывается простейшими. Это был первый случай в истории физиологии, когда простейшие были определены как источник болезни.

До получения Нобелевской премии по экономике развил свою формулу финансового благополучия американский экономист еврейско-итальянского происхождения Франко Модильяни (фото). Формулировка, по которой он получил Нобелевскую премию, была "За анализ финансовых рынков и поведения людей в отношении сбережений".

Прекрасно анализировал финансовые рынки и сбережения своих граждан рожденный сегодня генеральный секретарь Болгарской Коммунистической партии Георгий Димитров. В эпоху Димитрова Болгария стала сильно финансово зависеть от СССР и даже называлась "шестнадцатой республикой Советского Союза".

Быть в зависимости от внешних факторов ради сохранения сбережений и спокойствия своей страны — такой путь выбрал и рожденный сегодня премьер-министр Франции Эдуард Деладье, подписав Мюнхенское соглашение с Гитлером и Муссолини и отказавшись от союзнических обязательств по отношению к Чехословакии.

Близнецы, рожденные 18 июня, чаще всего исповедуют примиренческий подход к жизни: "Живи сам и не мешай жить другим", — но в делах, затрагивающих категорию чести, на компромиссы не идут.

Роль царя Федора Иоановича как будто была просто создана для рожденных 18 июня. В Московском художественном театре царя Федора 45 лет играл рожденный сегодня выдающийся актер Иван Москвин, а на сцене Малого Театра более 30 лет эту же роль исполнял замечательный советский актер Юрий Соломин (фото). И теперь остается только надеяться, что рожденный сегодня народный артист России Сергей Степанченко тоже однажды сыграет эту мощную драматическую роль, которая так точно иллюстрирует Формулу небес рожденных сегодня.

Родившийся сегодня замечательный советский писатель, переживший настоящий ад в сталинских лагерях, автор "Колымских рассказов" Варлам Шаламов (фото) однажды написал: "Человек счастлив своим умением забывать. Память всегда готова забыть плохое и помнить только хорошее". Вот именно с такой формулой памяти и идут по жизни Близнецы, рожденные 18 июня.

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