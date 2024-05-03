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Будра - многолетнее травянистое растение для вашего сада

Рассказываем об интересном растении по имени будра

1:59
Садоводство » Цветы

Будра (лат. Valeriana officinalis) — многолетнее травянистое растение, которое широко распространено в умеренном климате Евразии и Северной Америки. Оно также известно под названием "валериана лекарственная" или "корень валерианы".

Рассказываем об интересном растении по имени будра
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Будра имеет длинную историю использования в медицине и народной культуре. Её корни и корневища содержат множество полезных веществ, таких как эфирные масла, валериановую кислоту, алкалоиды и флавоноиды. Именно благодаря этим компонентам будра обладает множеством целебных свойств.

Одним из наиболее известных применений будры является её успокаивающее действие на нервную систему. Она помогает справиться с бессонницей, тревожностью и стрессом, улучшает качество сна и общее психическое состояние. Кроме того, будра также обладает противосудорожным и противовоспалительным действием.

В народной медицине будра используется для лечения различных заболеваний, связанных с пищеварительной системой. Она способствует улучшению аппетита, уменьшению вздутия и болей в животе, а также улучшению пищеварения в целом. Кроме того, будра может быть полезна при лечении головных болей, мигрени и даже при некоторых гинекологических проблемах.

Несмотря на все её полезные свойства, будра может иметь и некоторые побочные эффекты, такие как сонливость, головокружение и снижение давления. Поэтому перед применением ее в качестве лекарства необходимо проконсультироваться с врачом и соблюдать рекомендуемые дозировки.

Кроме медицинских целей, будра также используется в кулинарии. Её корни добавляют в различные блюда для придания им особого аромата и вкуса. Кроме того, будра широко применяется в парфюмерии и косметике благодаря своему приятному запаху.

Будра - самый неприхотливый цветок для сада
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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