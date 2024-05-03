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Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право на удары по территории России британским оружием

Reuters: Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России

1:06
Мир

Reuters подтвердил ранее выложенную и отозванную новость о том, что Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России. Об этом во время визита в Киев, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Reuters: Лондон поддерживает удары ВСУ по территории России
Фото: flickr.com by Dave Kellam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Кэмерон пообещал три миллиарда фунтов стерлингов (3,74 миллиарда долларов) ежегодной военной помощи Украине "столько, сколько потребуется", добавив, что Лондон не возражает против использования оружия внутри России.

Министр заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям на территории России, и что Киеву решать, делать это или нет.

"Украина имеет это право. Точно так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищается", — сказал Кэмерон агентству Рейтер.

Ранее Правда.ру писала, что МВД России объявило в розыск экс-главу СБУ. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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