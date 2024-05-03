Стало известно, как выглядит новейший бронированный Maybach за 28 миллионов, предназначенный для российских спецслужб?

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Российские спецслужбы получили новый бронированный Maybach S-Class

0:58
Авто

Российские спецслужбы обзавелись новым бронированным автомобилем — Mercedes-Maybach S-Class, модель S 680 с V12 двигателем, хотя на автомобиле не имеется шильдиков, подтверждающих это.

Российские спецслужбы получили новый бронированный Maybach S-Class
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот транспорт оснащен синим проблесковым маяком и спецпропуском, и не доступен в свободной продаже. Исходная стоимость такого лимузина в России начинается от 28,5 миллионов рублей. Также упоминается, что нижегородская мастерская RIDA может обеспечить бронирование автомобиля по стандарту VR7+/B6+, что позволяет выдержать обстрел из снайперской винтовки Драгунова.

Российское ателье способно забронировать практически любой премиум автомобиль, предлагая проекты по индивидуальному запросу, включая защищённые модели Rolls-Royce Cullinan, Toyota Land Cruiser 300, и другие.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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