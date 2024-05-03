10 различных вариантов выпадов, чтобы разнообразить ваши тренировки на ноги

Какие бывают вариации упражнения выпады?

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Выпады — очень хорошее упражнение для нижней части тела с отягощением, потому что они одновременно нацелены на сразу несколько мышц: квадрицепсы, ягодицы и на подколенные сухожилия. Но монотонное повторение одних и тех же стандартных выпадов надоедает. И что еще хуже, ваше тело приспосабливается к упражнению, и вы перестаете видеть результаты. Лучший способ предотвратить это выполнять другой вид выпадов.

Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Стандартный выпад.

Начните стоять во весь рост, затем сделайте несколько шагов вперед левой ногой.

Согните оба колена под углом 90 градусов, при этом заднее колено должно находиться чуть выше земли, а переднее — над лодыжкой.

Вы можете держать руки на бедрах или свисать по бокам.

Задержитесь на мгновение, прежде чем оттолкнуться передней ногой, вернуться в исходное положение и повторить с другой ногой.

Выпад с утяжелением.

Выполняйте все точно так же, как в стандартном выпаде, но держите по гантели в каждой руке.

Следите за тем, чтобы гантели не смещали ваше положение: держите спину прямой, а переднее колено должно касаться передней ступни.

Повторите с другой ногой.

Выпад при ходьбе.

Выполните один стандартный выпад, но вместо того, чтобы отталкиваться передней ногой, оттолкнитесь задней и сделайте еще один шаг вперед.

Продолжайте идти вперед, чередуя, какой ногой вы делаете выпад.

Обратный выпад.

Встаньте во весь рост, выпрямив спину и положив руки на бедра для устойчивости.

Отступите на несколько футов назад на подушечку левой стопы, сохраняя правую ногу опущенной.

Задержитесь на секунду, прежде чем оттолкнуться задней ногой и вернуться в исходное положение.

Повторите с правой ногой.

Боковой выпад.

Из положения стоя упритесь правой ногой в землю и отведите левую ногу в сторону.

Согните левое колено, держа его на одной линии с левой ногой. Вы можете положить руки на бедра или свисать по обе стороны от согнутой ноги.

Оттолкнитесь левой ногой и вернитесь в исходное положение.

Сделайте все повторения на левой ноге, прежде чем делать такое же количество повторений на правой ноге.

Отключение боковых выпадов.

Начните со слегка согнутых коленей и небольшого наклона груди вперед.

Протяните левую руку к правой ноге, одновременно делая шаг левой ногой в левую сторону. Ваша левая нога прямая, а правая согнута.

Быстро поставьте левую ногу навстречу правой и отведите правую ногу в сторону, переключая руку, тянущуюся к полу.

Продолжайте чередовать ноги и руки, чтобы по-настоящему почувствовать жжение в квадрицепсах.

Боковой выпад с подъемом ноги.

Из положения стоя сделайте шаг в левую сторону, как в боковом выпаде.

Но прежде чем вернуться к началу, перенесите еще больший вес на левую ногу и оторвите правую ступню от пола на несколько дюймов.

Держите спину ровно, а бедра как можно ровнее.

Задержитесь на мгновение, прежде чем опустить его и поставить левую ногу обратно в центр.

Выпад в реверансе.

Начните стоять, положив руки на бедра.

Перенесите вес тела на левую ногу и сделайте шаг назад и в сторону правой ногой.

Согните оба колена в реверансе.

Задержитесь на секунду, прежде чем вернуться к началу и повторить с другой ногой.

Обратный выпад с ударом ногой.

Как и при обычном обратном выпаде, начните из положения стоя, а затем сделайте шаг назад правой ногой.

Держите руки на бедрах или вытяните их перед собой, как если бы вы были боксером.

Резко оттолкнитесь задней ногой и выбросьте ее вперед для переднего удара примерно на высоте бедра (или выше, если позволяет гибкость).

Вернитесь в обратный выпад и выполните все повторения на правой ноге, прежде чем сделать такое же количество повторений с другой стороны.

Выпад с высоким коленом.

Начните со стандартного выпада, делая шаг вперед на правой ноге, положив руки на бедра для равновесия (при необходимости).

Оттолкнитесь задней ногой, но вместо того, чтобы вернуться в исходное положение, вытяните заднюю ногу вперед так, чтобы ваше колено было согнуто на 90 градусов перед вами, а бедро было параллельно полу.

Поставьте ногу обратно на пол и повторите с другой ногой.