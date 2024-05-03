10 различных вариантов выпадов, чтобы разнообразить ваши тренировки на ноги

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Какие бывают вариации упражнения выпады?

4:41
Спорт

Выпады — очень хорошее упражнение для нижней части тела с отягощением, потому что они одновременно нацелены на сразу несколько мышц: квадрицепсы, ягодицы и на подколенные сухожилия. Но монотонное повторение одних и тех же стандартных выпадов надоедает. И что еще хуже, ваше тело приспосабливается к упражнению, и вы перестаете видеть результаты. Лучший способ предотвратить это выполнять другой вид выпадов.

Какие бывают вариации упражнения выпады?
Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Стандартный выпад.

  • Начните стоять во весь рост, затем сделайте несколько шагов вперед левой ногой.
  • Согните оба колена под углом 90 градусов, при этом заднее колено должно находиться чуть выше земли, а переднее — над лодыжкой.
  • Вы можете держать руки на бедрах или свисать по бокам.
  • Задержитесь на мгновение, прежде чем оттолкнуться передней ногой, вернуться в исходное положение и повторить с другой ногой.

Выпад с утяжелением.

  • Выполняйте все точно так же, как в стандартном выпаде, но держите по гантели в каждой руке.
  • Следите за тем, чтобы гантели не смещали ваше положение: держите спину прямой, а переднее колено должно касаться передней ступни.
  • Повторите с другой ногой.

Выпад при ходьбе.

  • Выполните один стандартный выпад, но вместо того, чтобы отталкиваться передней ногой, оттолкнитесь задней и сделайте еще один шаг вперед.
  • Продолжайте идти вперед, чередуя, какой ногой вы делаете выпад.

Обратный выпад.

  • Встаньте во весь рост, выпрямив спину и положив руки на бедра для устойчивости.
  • Отступите на несколько футов назад на подушечку левой стопы, сохраняя правую ногу опущенной.
  • Задержитесь на секунду, прежде чем оттолкнуться задней ногой и вернуться в исходное положение.
  • Повторите с правой ногой.

Боковой выпад.

  • Из положения стоя упритесь правой ногой в землю и отведите левую ногу в сторону.
  • Согните левое колено, держа его на одной линии с левой ногой. Вы можете положить руки на бедра или свисать по обе стороны от согнутой ноги.
  • Оттолкнитесь левой ногой и вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте все повторения на левой ноге, прежде чем делать такое же количество повторений на правой ноге.

Отключение боковых выпадов.

  • Начните со слегка согнутых коленей и небольшого наклона груди вперед.
  • Протяните левую руку к правой ноге, одновременно делая шаг левой ногой в левую сторону. Ваша левая нога прямая, а правая согнута.
  • Быстро поставьте левую ногу навстречу правой и отведите правую ногу в сторону, переключая руку, тянущуюся к полу.
  • Продолжайте чередовать ноги и руки, чтобы по-настоящему почувствовать жжение в квадрицепсах.

Боковой выпад с подъемом ноги.

  • Из положения стоя сделайте шаг в левую сторону, как в боковом выпаде.
  • Но прежде чем вернуться к началу, перенесите еще больший вес на левую ногу и оторвите правую ступню от пола на несколько дюймов.
  • Держите спину ровно, а бедра как можно ровнее.
  • Задержитесь на мгновение, прежде чем опустить его и поставить левую ногу обратно в центр.

Выпад в реверансе.

  • Начните стоять, положив руки на бедра.
  • Перенесите вес тела на левую ногу и сделайте шаг назад и в сторону правой ногой.
  • Согните оба колена в реверансе.
  • Задержитесь на секунду, прежде чем вернуться к началу и повторить с другой ногой.

Обратный выпад с ударом ногой.

  • Как и при обычном обратном выпаде, начните из положения стоя, а затем сделайте шаг назад правой ногой.
  • Держите руки на бедрах или вытяните их перед собой, как если бы вы были боксером.
  • Резко оттолкнитесь задней ногой и выбросьте ее вперед для переднего удара примерно на высоте бедра (или выше, если позволяет гибкость).
  • Вернитесь в обратный выпад и выполните все повторения на правой ноге, прежде чем сделать такое же количество повторений с другой стороны.

Выпад с высоким коленом.

  • Начните со стандартного выпада, делая шаг вперед на правой ноге, положив руки на бедра для равновесия (при необходимости).
  • Оттолкнитесь задней ногой, но вместо того, чтобы вернуться в исходное положение, вытяните заднюю ногу вперед так, чтобы ваше колено было согнуто на 90 градусов перед вами, а бедро было параллельно полу.
  • Поставьте ногу обратно на пол и повторите с другой ногой.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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