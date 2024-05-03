9 мая в Московском Молодежном Театре бесплатно покажут спектакль "Сын полка"

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9 мая 2024 года Московский Молодежный Театр делает подарок москвичам и гостям столицы — спектакль "Сын полка" по повести писателя-фронтовика Валентина Петровича Катаева.

Фото: Пресс-служба Московского Молодежного Театра

Постановка: Семён Спесивцев

Проникновенная драматичная история мальчика-сироты Вани Солнцева, который после долгих скитаний и мытарств в тылу врага попал к артиллерийским разведчикам, с легкой руки которых и стал сыном полка. Ваня-"Пастушок" за короткое время переживает массу разных приключений: сбегает от провожатого при отправке в тыл, ходит вместе с разведчиками за линию фронта, попадает в руки гитлеровцев, чудом оказывается спасенным, знакомится с людьми батареи Енакиева, и сам начинает осваивать науку воина-артиллериста…

Таких, как Ваня Солнцев, сейчас называют "дети войны", а сколько похожих судеб преподнесли нам события последних лет… В постановке использованы музыка и песни времен Великой Отечественной войны.

Этот спектакль — реальная история, в которой немалую роль играют документальные фотографии и кинохроника. Всё это призвано ярко и подробно рассказать современному зрителю историю о любви к жизни и семье, геройском подвиге и славе!

Спектакль посвящается году семьи, ведь именно о ней трогательная история, написанная свидетелем событий Великой Отечественной Войны, Валентином Катаевым.

Начало: 16:00

Вход бесплатный. Запись по тел. 8 (495) 618-23-32 (касса)