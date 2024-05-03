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Загадка выпадения волос: причины и советы

Почему происходит выпадение волос в зоне челки и пробора

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Многие женщины обеспокоены выпадением волос на самых видимых участках головы, опасаясь преждевременной утраты волосяного покрова. Однако короткие и редкие волосы в определенных областях могут быть обусловлены генетикой. В области челки и пробора они обычно тоньше и растут медленнее по сравнению с другими участками головы. Почему именно здесь происходит выпадение волос?

Почему происходит выпадение волос в зоне челки и пробора
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, неправильный уход может стать причиной. Тонкие волосы в этих зонах более чувствительны к внешним факторам и требуют бережного обращения. Например, частое использование фена может вызвать пересушивание волос и их ломкость у корней, что создает впечатление "голых" пятен в области челки и пробора. Также солнечные лучи могут усилить этот эффект. Иногда андрогенетическая алопеция, вызванная чувствительностью волосяных фолликул к тестостерону, может привести к разрежению волос в этих зонах. Для таких случаев рекомендуется консультация с трихологом и использование специализированных средств. Телогеновая алопеция, вызванная стрессом или болезнью, также может привести к временному выпадению волос, особенно заметному в области челки и пробора.

Однако в большинстве случаев поредение волос в этих зонах является естественным процессом, который можно ускорить с помощью косметических средств или физиопроцедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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