Загадка выпадения волос: причины и советы

Многие женщины обеспокоены выпадением волос на самых видимых участках головы, опасаясь преждевременной утраты волосяного покрова. Однако короткие и редкие волосы в определенных областях могут быть обусловлены генетикой. В области челки и пробора они обычно тоньше и растут медленнее по сравнению с другими участками головы. Почему именно здесь происходит выпадение волос?

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication