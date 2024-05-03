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В университете Ямагата в Японии разработали новейший метод лечения рака при помощи ионов углерода

В Японии разработали новый метод лечения рака ионами углерода

0:58
Здоровье

Учёные из Центра терапии тяжёлыми ионами при медицинском факультете Университета Ямагата в Японии разработали новейший метод лечения рака.

В Японии разработали новый метод лечения рака ионами углерода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По технологии сначала разгоняют ионы углерода до скорости 70% от скорости света, затем облучают клетки раковой опухоли направленным пучком ионов. В итоге ионное излучение разрушает цепи ДНК у клеток рака и не позволяет им восстанавливаться и делиться.

Этот метод в 3 раза эффективнее радиотерапии. Его преимущество — не нужно хирургическое вмешательство. Кроме того, он безопасней радиации и нет побочных эффектов разрушения здоровых клеток. Сама процедура безболезненная и длится около 10 минут. Этот метод лечения рака заинтересовал другие страны.

Уже проведено лечение 1,5 тысячам пациентов, среди них 3 иностранца.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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