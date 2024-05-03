В университете Ямагата в Японии разработали новейший метод лечения рака при помощи ионов углерода

В Японии разработали новый метод лечения рака ионами углерода

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Центра терапии тяжёлыми ионами при медицинском факультете Университета Ямагата в Японии разработали новейший метод лечения рака.

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По технологии сначала разгоняют ионы углерода до скорости 70% от скорости света, затем облучают клетки раковой опухоли направленным пучком ионов. В итоге ионное излучение разрушает цепи ДНК у клеток рака и не позволяет им восстанавливаться и делиться.

Этот метод в 3 раза эффективнее радиотерапии. Его преимущество — не нужно хирургическое вмешательство. Кроме того, он безопасней радиации и нет побочных эффектов разрушения здоровых клеток. Сама процедура безболезненная и длится около 10 минут. Этот метод лечения рака заинтересовал другие страны.

Уже проведено лечение 1,5 тысячам пациентов, среди них 3 иностранца.