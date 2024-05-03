Так вкусно цветную капусту вы ещё не готовили: с соусом из миндального молока и кешью

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Запечённая цветная капуста с кешью: простой рецепт

1:10
Еда

Макароны с сыром — довольно калорийное блюдо. Но это не значит, что вам нужно вообще от него отказаться. Просто приготовьте более полезный вариант. Например, добавьте цветную капусту. А мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить это блюдо.

Запечённая цветная капуста с кешью: простой рецепт
Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ингредиенты

  • 1 кочан цветной капусты
  • 1,5 стакана миндального молока
  • 1/2 стакана кешью
  • 1/4 стакана пищевых дрожжей
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки горчичного порошка
  • Соль

Приготовление

  1. Замочите кешью в воде на ночь. Вылейте воду.
  2. Добавьте кешью в кухонный комбайн вместе с остальными ингредиентами, кроме цветной капусты. Взбивайте до получения однородной массы.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите цветную капусту на противне. Выпекайте 10-15 минут.
  4. Нагрейте смесь кешью в большой кастрюле на слабом огне до загустения, время от времени помешивая.
  5. Перемешайте цветную капусту со смесью кешью. Посолите.
Цветная капуста со сливками и кешью
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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