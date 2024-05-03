Так вкусно цветную капусту вы ещё не готовили: с соусом из миндального молока и кешью

Макароны с сыром — довольно калорийное блюдо. Но это не значит, что вам нужно вообще от него отказаться. Просто приготовьте более полезный вариант. Например, добавьте цветную капусту. А мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить это блюдо.
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Ингредиенты
1 кочан цветной капусты
1,5 стакана миндального молока
1/2 стакана кешью
1/4 стакана пищевых дрожжей
1 чайная ложка чесночного порошка
1/2 чайной ложки горчичного порошка
Соль
Приготовление
Замочите кешью в воде на ночь. Вылейте воду.
Добавьте кешью в кухонный комбайн вместе с остальными ингредиентами, кроме цветной капусты. Взбивайте до получения однородной массы.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите цветную капусту на противне. Выпекайте 10-15 минут.
Нагрейте смесь кешью в большой кастрюле на слабом огне до загустения, время от времени помешивая.
Перемешайте цветную капусту со смесью кешью. Посолите.