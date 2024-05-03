Так вкусно цветную капусту вы ещё не готовили: с соусом из миндального молока и кешью

Запечённая цветная капуста с кешью: простой рецепт

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны с сыром — довольно калорийное блюдо. Но это не значит, что вам нужно вообще от него отказаться. Просто приготовьте более полезный вариант. Например, добавьте цветную капусту. А мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить это блюдо.

Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты

1,5 стакана миндального молока

1/2 стакана кешью

1/4 стакана пищевых дрожжей

1 чайная ложка чесночного порошка

1/2 чайной ложки горчичного порошка

Соль

Приготовление

Замочите кешью в воде на ночь. Вылейте воду. Добавьте кешью в кухонный комбайн вместе с остальными ингредиентами, кроме цветной капусты. Взбивайте до получения однородной массы. Разогрейте духовку до 200 градусов. Разложите цветную капусту на противне. Выпекайте 10-15 минут. Нагрейте смесь кешью в большой кастрюле на слабом огне до загустения, время от времени помешивая. Перемешайте цветную капусту со смесью кешью. Посолите.