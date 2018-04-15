Астролог: рожденные 15.04 универсальны

Об универсальности, открытости и отзывчивости рожденных 15 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Талантливый человек талантлив во всем", — этот афоризм слышал практически каждый человек. "Талант — это когда у тебя само собой получается то, чему другим надо учиться", — это уже мое любимое определение сути таланта, сформулированное замечательным драматургом Эриком Шмиттом, кстати, рожденным под знаком Овна. А вот когда лучше всего получается делать одновременно многое, тогда таких индивидуумов принято называть полиматами или универсальными людьми.

Таким универсальным человеком остался в истории человечества флорентийский гений Леонардо да Винчи, появившийся на свет сегодня, 15 апреля. Если бы меня спросили, кого единственного из всех представителей знака Овна я бы назвал собирательным образом для символа-портрета всего знака Овна, я бы, не задумываясь, ответил, что это Леонардо да Винчи.

Леонардо в жизни занимался практически всем тем, чем, в принципе, лучше всего получается заниматься у представителей знака Овна, всех вместе взятых. Леонардо просто внимательнее многих изучал жизнь, явления и людей. Его интерес к людям и желание им понравиться, быть для людей самым лучшим и ярким в своих проектах и поступках — вот в этом и была главная движущая сила Леонардо да Винчи.

Будучи истинным представителем эпохи Возрождения, Леонардо был не только живописцем, скульптором и писателем, но также изобретателем, архитектором, инженером, математиком и знатоком анатомии. Его знаменитый рисунок "Витрувианский человек" стал результатом изучения теорий о человеческих пропорциях, описанных древнеримским архитектором Ветрувием.

По свидетельству историков эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи прекрасно владел астрологией и воспринимал ее никак иначе как Формулу небес.

В своих формулах и дневниках Ветрувий и позже Леонардо описывали не только пропорции человека, но и пропорции всего творения. В записной книжке 1492 года была найдена запись Леонардо: "Древний человек был миром в миниатюре. Поскольку человек состоит из земли, воды, воздуха и огня, его тело напоминает микрокосмос Вселенной".

Только спустя 500 лет человечество постепенно начинает осознавать многие пророческие откровения великого Овна Леонардо да Винчи.

Реалисты до мозга костей, рожденные 15 апреля трактуют жизнь так, как видят ее. Более всего в процессе жизни их интересует состояние человека, которое они стремятся всесторонне исследовать, измерить и обобщить в своих умозаключениях.

В Средневековье помимо Леонардо был еще один пророк-просветитель, рожденный 15 апреля, основатель религии сикхизма и первый сикхский гуру Нанак Дэв. Этот выдающийся просветитель появился на свет в те времена, когда мир погрузился в темноту невежества, феодальной тирании и угнетения, религиозной и культурной борьбы.

Нанак Дэв, как и Леонардо да Винчи, изучал людей и жил для людей. Он пришел в мир, чтобы проповедовать братство и гуманность независимо от каст, вероисповедания, цвета кожи или экономического статуса. Гуру Нанак Дэв принес видение человеколюбия обществу, которое было местом насилия и борьбы. Он верил в человеколюбие. Для него любовь Бога подразумевала любовь к его созданиям.

Человеколюбием и гуманностью пропитано творчество пришедшего сегодня в наш мир русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, прозаика, переводчика и литературного критика Николая Гумилева.

Акмеизм в переводе с греческого означает пик цветения, кульминацию любого процесса. В своих творениях акмеисты, в отличие от символистов, провозглашали предметность тематики и образов, точность слова. Акмеизм как литературное течение как нельзя лучше подходит к конкретной и созидательной Формуле небес многих Овнов, рожденных 15 апреля. И Николай Гумилев как основатель этой поэтической школы был ее несомненным идеологом. Акмеизм — это культ конкретности, "вещественности" образа, это "искусство точно вымеренных и взвешенных слов".

И Леонардо да Винчи, и Нанак Дэв, и Николай Гумилев выполняли очень похожую миссию на Земле. Они видели предназначение искусства в облагораживании человеческой природы и стремились через искусство, культуру и просвещение преобразовать несовершенство жизненных явлений. И каждый из них стремился к предметности этого мира, а не к абстрактности — в поисках земной и человеческой красоты.

Таким искателем и творцом прекрасных земных форм остался в памяти человечества один из самых известных османских архитекторов и инженеров Мимар Синан. В середине XVI века этот гениальный зодчий Средневековья на посту главного архитектора проводил строительные работы при султане Сулеймане Великолепном и руководил возведением гражданских сооружений — мечетей, мусульманских начальных школ, акведуков, а также укреплений, мостов и переправ в военных походах султанов.

Как и Леонардо да Винчи во Флоренции, Мимар Синан украсил своими творениями Стамбул. Он лично спроектировал знаменитые бани Роксоланы и ее мавзолей. По чертежам Синана его ученики построили Голубую мечеть в Стамбуле, старый мост в Мостаре и Тадж-Махал в империи Великих Моголов.

Формула небес рожденных сегодня делает их необычайно щедрыми на общение. Открытость и отзывчивость — важные дисциплины, которыми рожденные 15 апреля владеют великолепно. Появившиеся на свет в этот день отличаются завидным умением планировать и создавать новые структуры, организации или институты. Однако часто бывает, когда они, по сути дела, сотворив свое детище, в дальнейшем оставляют его под присмотром единомышленников, а сами переходят к воплощению следующего замысла.

Воплотить многие свои замыслы, к сожалению, не удалось рожденной сегодня жене российского императора Петра Первого Екатерине Первой, которая была правительницей России всего два года и скоропостижно скончалась. Но открытостью и отзывчивостью императрица вошла в память простого народа. Он любил императрицу за то, что она сострадала несчастным и охотно помогала им. В ее передних постоянно толпились солдаты, матросы и ремесленники: одни искали помощи, другие просили царицу быть у них кумой. Царица никому не отказывала и обыкновенно дарила каждому своему крестнику несколько червонцев.

Отзывчивостью и служением добрым силам вошла в сознание миллионов поклонников героиня цикла романов о Гарри Поттере Гермиона Грейнджер. Эта сказочная девушка обладала способностями настоящей волшебницы, которая в команде Гарри Поттера была наиболее подготовленной в области магических знаний. Именно Гермиона выручает своих друзей из объятий дьявольских силков, скользкого ползучего растения, и решает загадку Снегга, основанную не на волшебном знании, как все предыдущие заклятия охраны философского камня, а на чистой логике.

Логически и аналитически мыслить — это, как мы неоднократно уже убедились, ярчайшая особенность рожденных сегодня Овнов. Поэтому исполнить роль Гермионы убедительно удалось молодой британской актрисе Эмме Уотсон, празднующей сегодня свой день рождения.

Кстати, Эмма получила роль Гермионы в возрасте девяти лет. Участие в этом проекте принесло актрисе множество наград, а также более десять миллионов фунтов стерлингов.

"Целое есть нечто большее, чем сумма его частей", — эта фраза рожденного сегодня замечательного чешского социального психолога Макса Вертгеймера стала его Формулой небес. Она позволила ученому создать новое направление в психологии под названием "гештальтпсихология". Это общепсихологическое направление пытается объяснить особенности восприятия, личности и формы. И главный принцип гештальтпсихологии — это принцип целостности происходящего.

Макс Вертгеймер взамен традиционного психологического принципа расчленения сознания на элементы и построения из них сложных психических феноменов предлагает идею целостного образа и несводимости его свойств к сумме свойств элементов. Формула небес рожденного сегодня Вертгеймера в этом вопросе полностью совпадает с формулой человека его звездного собрата Леонардо да Винчи, представляющего любого из нас как микромодель Вселенной.

Как мы уже отметили выше, вдохновенные личности, рожденные 15 апреля, способны зажигать других, выращивать учеников и покровительствовать им. Окружающие, завороженные их блистательностью, как правило, послушно уступают им роль лидера и подчиняются их желаниям. К сожалению, часто лишенные нужных знаний и общей культуры люди, рожденные сегодня, не проявляют должного интереса к судьбам остальных. Вот почему именно из них могут получиться отменные диктаторы.

Такой противоречивой исторической личностью останется в памяти современников рожденный сегодня один из руководителей СССР Никита Хрущев. В профессиональных и интеллигентских кругах к Хрущеву и его деяниям относились резко негативно. И в отличие от многих своих звездных собратьев по дню появления на свет Хрущев был человеком малограмотным и находил удовольствие в унижении более образованных и культурных людей.

Но овновская суть проявлялась в Хрущеве с необыкновенным размахом. Вот как точно вспоминает о Хрущеве кинорежиссер Михаил Ромм: "Что-то было в нем очень человечное и даже приятное. Например, если бы он не был руководителем такой огромной страны и такой могущественной партии, то как собутыльник он был бы просто блестящий человек".

Создать свою целостную картину мира удалось рожденному сегодня основателю северокорейского государства Ким Ир Сену. После своей смерти он был объявлен "вечным президентом" Кореи, а при жизни его называли "Великий вождь товарищ Ким Ир Сен".

В созданной Великим вождем идеологии чучхе с невероятной силой прослеживается интерес к человеку, так свойственный творениям во всех областях для всех пришедших сегодня в наш мир. "Чу" означает хозяин, а "чхе" — тело, сущность, субстанция, природа. Таким образом, "чучхе" означает такую ситуацию, когда человек является хозяином и себя самого, и всего окружающего мира. Корейско-русские словари дают этому термину толкование "основная часть" и "самобытность". Идеология "чучхе" в своих намерениях была прекрасна, а вот практические результаты этой идеологии со временем оценят потомки.

Так уж парадоксально работает Формула небес для рожденных 15 апреля, что у всех рожденных сегодня мировоззренческие декларации по отношению к миру целостные, конкретные и направленные на позитивное раскрытие человеческих способностей. Конечные плоды творений и результаты деятельности Леонардо да Винчи или Гумилева кардинально отличаются от наследия Никиты Хрущева или Ким Ир Сена. Ведь создатель при рождении дает каждому из нас просто формулу. А как мы ей воспользуемся — это уже совокупность множества факторов. Но рожденных сегодня, всех без исключения, объединяет одно — интерес к людям и уважение этих людей. В этом главное достоинство их формулы.

"Никогда нельзя унижать достоинство маленького человека. Нужно быть психологом от Бога, а не по диплому", — так однажды сказала рожденная сегодня Алла Пугачева. И именно в каждой ее песне, в каждом выходе певицы на сцену огромное уважение к зрителю, любовь к зрителю и необыкновенное чувство ответственности перед ним.

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