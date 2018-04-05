Астролог: рожденные 05.04 последовательны

Об осознанности и последовательности рожденных 5 апреля рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

Известная фраза гласит: "Человек должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына". И очень многие из людей часто воспринимают все это буквально — создают семью, растят детей. Обустраивают доставшееся в наследство от своих родителей или бабушек или дедушек жилище или действительно покупают себе дом или квартиру. Заводят дачу или огород, где высаживают и выращивают — и не одно дерево. Но, к сожалению, даже сделав все это, люди бывают несчастливы. Так как делают все это порой неосознанно и непоследовательно. У Овнов, рожденных 5 апреля, последовательность и осознанность — ключевые составляющие их Формулы небес.

Рожденный сегодня немецкий селекционер Ханс Гахман при жизни не сажал больших деревьев, он всю жизнь селекционировал рододендроны. За год до появления Ханса Гахмана на свет, в 1930 году, его отец основал питомник садовых растений, специализирующийся на розах, вечнозеленых и почвопокровных растениях. Ханс Гахман вырос среди цветов, последовательно и терпеливо изучая их особенности. И постепенно начал селекционировать свои цветочные сорта. В течение последующих 50 лет Хансом было создано более 400 новых сортов рододендронов.

Как правило, рожденные 5 апреля посвящают себя одной профессии, следуют раз и навсегда установленным принципам, исповедуют одно учение. Как и все яркие личности, рожденные 5 апреля ищут признания, однако могут прожить и без него, продолжая трудиться на избранном поприще — пусть даже и бескорыстно. Что бы ни происходило вокруг, они умудряются сконцентрировать всю энергию своего разума и направить ее на выполнение начатого дела. Трудно называть людей, обладающих звездными качествами, скромными, но рожденные 5 апреля являются именно таковыми. Скромными, осознанными и необыкновенно последовательными.

Таким последовательным и скромным запомнился современникам австрийский художник, ректор Венской академии художеств Вильгельм Дахауэр. Пробуя себя в разных жанрах, Дахауэр рисовал плакаты, занимался росписью по стеклу и писал алтарные полотна. Проводя аналогию с посаженными деревьями, он долго своим творчеством пытался вырастить березовую рощу или сосновый бор. Но потом нашел свой уютный и комфортный сад, в котором стал выращивать небольшие растения, принося радость и себе, и окружающим.

Художник нашел себя в почтовых миниатюрах и стал автором многих марок в Австрии и Германии. Он создал настоящие шедевры в этом жанре, среди которых почтовая серия по мотивам саги о Нибелунгах, написанная в стиле модерн, и серия, посвященная известным изобретателям и врачам. Его серии марок были названы коллегами-художниками "прекраснейшими почтовыми марками в мире".

Всю жизнь также последовательно и осознанно рисовал свои марки рожденный сегодня советский художник-график Анатолий Калашников. Его специализацией стала гравюра на дереве для почтовых марок и экслибрисов. Анатолий Калашников стал первым русским художником, который был избран почетным членом Королевского общества художников-графиков Великобритании.

Рожденные 5 апреля наделены как способностью добиться немалого успеха в жизни, так и выдержкой, позволяющей удержаться на его гребне. Эта выдержка и называется последовательностью действий. Обладая порой выдающимися достоинствами, они представляются людьми в высшей степени собранными и самоуверенными, но без чрезмерного уклона в сторону эгоизма.

Сами они проявляют повышенный интерес к внешней стороне явления и часто уютно чувствуют себя в роли безотказных и обязательных исполнителей. Разумеется, для особо одаренных личностей это всего лишь часть игры.

Рожденные 5 апреля не любят, когда их пытаются анализировать, подвергая испытаниям, копаться в их душе. Собственно, роль, которую они играют, вовсе не надуманна, они такие по жизни — разве что не хотят более пристального внимания к своему внутреннему миру.

Отстраненность от внешнего мира и нежелание пускать кого-то в свой внутренней мир — этим запомнится зрителям рожденный сегодня британский художник, писатель и режиссер Питер Джон Гринуэй. Все его работы отличаются интеллектуальностью, философичностью и отстраненностью от реального мира людей. В молодости Гринуэй дал себе слово посетить зоопарки всех городов в мире, в которых он побывает. По словам самого Гринуэя, наблюдать за животными ему порой доставляет большее удовольствие, чем общаться с людьми.

Гринуэй — на мой взгляд, самый последовательный из всех режиссеров, родившихся под знаком Овна. Гринуэй осознанно превращает свои фильмы в потоки прекрасных картин, и за подобной эстетикой сюжет и проблематика картин теряют свою доминирующую роль. Именно поэтому сюжеты творений Гринуэя часто условны, гротескны и нарочито переусложнены. Но в этой умышленной и последовательной усложненности и есть осознанная отстраненность режиссера, и поэтому основными темами творчества становятся проблемы соотношения живого и неживого, хаоса и порядка, прекрасного и отвратительного, симметричного и несимметричного. И одновременно в творчестве Гринуэя происходит смешение различных стилей искусств.

Примером трудолюбия, терпеливости и последовательности действий может служить Формула небес рожденного сегодня главного оружейника России петровских времен, основателя легендарной династии Демидовых Никиты Демидова (фото). Петр сделал Демидова главным поставщиком оружия для русского войска во время Северной войны, так как поставляемые им ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с ними качества.

Так уж работает формула дня сегодняшнего, что наиболее подходящими профессиями для людей, рожденных 5 апреля, оказываются те, которым они могут посвятить всю свою жизнь без остатка. И тогда этим людям успех в делах сопутствует в течение всего периода их пребывания на этой земле.

С Никитой Демидовым произошло именно так. За долгие годы Северной войны на демидовских заводах было изготовлено 114 артиллерийских орудий и почти миллион штук артиллерийских снарядов. С 1718 года Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для созданного Петром молодого российского флота.

Честолюбие — одно из созидающих качеств рожденных сегодня представителей знака Овна. Для них чрезвычайно важно добиться успеха в осуществлении своих планов и сохранить верность идее. Будучи поборниками честности и целостности, они последовательно выполняют задуманное.

Рожденная сегодня внучка английской королевы Виктории герцогиня Виктория Гессен-Дармштадтская писала в своих дневниках: "То, что будет жить после нас, — это хорошо проделанная работа, сделанная нами самостоятельно, не имеющая ничего общего с титулом или происхождением". Эта фраза очень точно характеризует почти каждого, кто появился на свет 5 апреля.

Рожденный сегодня первый президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов живет делом шахматной индустрии всю свою сознательную жизнь начиная с 15 лет, когда он возглавил сборную Калмыкии по шахматам. И вот уже как 23 года он возглавляет международную спортивную организацию ФИДЕ, объединяющую национальные шахматные федерации. Кирсан Илюмжинов занимается популяризацией шахмат, организацией различных международных соревнований, в том числе чемпионатов мира. Кирсан построил и свой "Город шахмат". Теперь этот город в Калмыкии — административно-территориальное образование с особым статусом, которое имеет свои органы управления, нормативную базу, службы жизнеобеспечения. Город расположен на площади в 593 гектара. Вот такую работу проделал Овен, рожденный 5 апреля.

Оставлять за собой след в истории у многих Овнов дня сегодняшнего получается порой легко и непринужденно. Именно так получилось и у легендарной американской актрисы Бетт Дейвис (фото), которую Американский институт кино в списке величайших актрис в истории Голливуда поставил на второе место, после актрисы Кэтрин Хепберн.

Бетт Дейвис стала первым человеком в истории мирового кинематографа, номинированным на десять "Оскаров". Но след в истории, оставленный Дейвис, стал другим. По свидетельству биографов актрисы, именно она нарекла награду Американской киноакадемии "Оскаром", заметив сходство статуэтки со своим супругом Хармоном Оскаром Нельсоном.

Свой след в истории оставил и рожденный сегодня немецкий композитор, скрипач-виртуоз и дирижер Луи Шпор. В XIX веке развитие симфонической музыки и усложнение состава оркестра потребовали освобождения дирижера от исполнительской деятельности и его полного сосредоточения на процессе дирижирования. Вначале Шпор дирижировал скрипичным смычком, что было крайне неудобно и небезопасно для остальных музыкантов. А потом легко и непринужденно в руках изобретательного музыканта появилась небольшая палочка, которую со временем и стали называть дирижерская палочка.

Тридцать пять лет не выпускал из рук дирижерскую палочку рожденный сегодня бессменный руководитель Берлинского филармонического оркестра, австрийский дирижер Герберт фон Караян (фото). Музыкант также сыграл важную роль в закреплении формата цифровой аудиозаписи на компакт-диски. Своим авторитетом в мировой классической музыке Герберт фон Караян способствовал признанию новой технологии, проведя вместе с компанией Sony первую пресс-конференцию, посвященную выпуску цифровых аудиозаписей на компакт-дисках, а также принимал участие в открытии первого завода в Европе по производству дисков. И закрепленный стандарт времени звучания первых компакт-дисков был 74 минуты именно для того, чтобы вместить на один диск одну из самых продолжительных симфоний в музыке — Девятую симфонию Бетховена.

По результатам опроса, проведенного в ноябре 2010 года британским журналом о классической музыке BBC Music Magazine, Герберт фон Караян занял четвертое место в списке из 20 наиболее выдающихся дирижеров всех времен.

Свою инновацию в музыке реализовал и рожденный сегодня британский саксофонист, один из крупнейших импровизаторов Европы Эван Паркер. Именно ему принадлежит техника игры на саксофоне, которую исполнители, играющие на духовых инструментах, называют теперь circular breathing — круговое дыхание. Для любого духового инструмента музыканту необходимо дыхание. Техника, разработанная Овном-изобретателем Паркером, позволяет звуку, выходящему из саксофонного раструба, не прекращаться ни на секунду, ни на долю секунды.

Самым быстро снимающим режиссером Овном в истории кино стал рожденный сегодня американский кинорежиссер Роджер Уильям Корман. Последовательности и результативности Кормана в этом ремесле киношники не устают удивляться до сих пор. Его называли "королем фильмов класса Б" и "королем драйв-иннов" (кинотеатров под открытым небом). Корман прославился как режиссер, способный снимать фильмы с феноменальной скоростью и с минимальным бюджетом. Так, его фильм "Магазинчик ужасов" 1960 года был снят всего за два дня и за 30 тысяч долларов.

Один из самых востребованных актеров Голливуда, который за 50 лет снялся в 50 фильмах, стал рожденный сегодня американский секс-символ Грегори Пек (фото). Скромность и человечность актера покоряла при жизни всех знавших его людей. Даже став звездой первой величины, Пек продолжал выступать в своем маленьком родном городе Ла-Хойя в Калифорнии в небольшом театрике, который сам основал. А под конец жизни он исколесил почти всю Америку и встречался со своими зрителями, которые его боготворили.

"ABBA родилась в любви. Я была влюблена в Бьорна, а Фрида — в Бенни. Мы чувствовали воодушевление, работая бок о бок", — так вспоминает о рождении легендарной поп-группы ее солистка Агнета Фельтског, отмечающая сегодня свой день рождения.

Рожденные 5 апреля идут по жизни с любовью, воодушевленно и последовательно, делая жизнь вокруг себя немножечко ярче и интереснее.

"Если есть шаг — должен быть след, если есть тьма — должен быть свет", — утверждал Виктор Цой. Так работает Формула небес рожденных 5 апреля, оставляющая яркие следы на своем пути и светлые воспоминания о людях, пришедших сегодня в наш мир.

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