Астролог: рожденные 02.05 гуманны

Об интересе к развитию человеческой личности, наблюдательности и умении найти к каждому индивидуальный подход рожденных 2 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".

"Любите вашего ребенка таким, какой он есть, и забудьте о качествах, которых у него нет" — эта фраза рожденного сегодня известного американского педиатра Бенджамина Спока прекрасно подходит не только к детям. Изучать людей, наблюдать за ними, находить к каждому индивидуальный подход — это, возможно, то, что получается лучше всего у Тельцов, рожденных 2 мая, они от рождения социальные психологи и эксперты по человековедению.

Рожденные 2 мая испытывают особый интерес к развитию человеческой личности, причем прослеживают путь ее становления от младенчества до глубокой старости. Они не стесняются высказывать свои суждения по всему спектру вопросов, касающихся человека, их мысли хорошо продуманы и, как правило, не изменяются со временем.

В своей знаменитой книге "Ребенок и уход за ним" Бенджамин Спок со свойственной ему тельцовой нежностью и терпением показывает реальные нужды детей в рамках развития семейных отношений. Его идеи о воспитании детей повлияли на несколько поколений родителей, сделав их более гибкими и нежными по отношению к своим детям, заставив их относиться к своим детям как к личностям, в то время как общепринятым мнением было то, что воспитание ребенка должно быть сфокусировано на дисциплине.

Но в повседневной жизни рожденных 2 мая трудно одурачить. Они обладают превосходной проницательностью и прекрасно разбираются в психологии и процессах мышления. Люди, чей день рождения — 2 мая, стремятся установить свои законы как в семье, так и в кругу деловых партнеров. В профессиональной сфере они, как правило, выступают в одиночку, поскольку не слишком легко чувствуют себя в коллективе. Нельзя сказать, что из них получаются хорошие дипломаты, но их уважают за откровенность и прямолинейность.

"Люди смотрят на мои татуировки — а там много религиозных изображений — и потом спрашивают: "Должно быть, вы очень верующий человек?" Я уважаю все религии, но не могу причислить себя ни к одной: я просто стараюсь жить по совести и уважать людей", — утверждает рожденный сегодня секс-символ мирового футбола английский полузащитник Дэвид Бекхэм.

Дэвид — прекрасный психолог и на поле, и в жизни. Его обожают партнеры на поле и во время игры, и во время тренировок. Если о ком-то из футболистов и можно утверждать, что он футболист-психолог или психоаналитик, так это, без малейшего сомнения, будет Дэвид Бекхэм. Он является абсолютным рекордсменом среди полевых игроков по числу сыгранных матчей за сборную Англии и особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. И что особенно приятно сердцу каждого Тельца — в 2011 году Бекхэм был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Как я уже упомянул, рожденные 2 мая выбирают карьеру, предполагающую минимальный контакт с окружающими. Это могут быть искусство, индивидуальная торговля, фермерство. Но в любом случае часть своего свободного времени эти люди проводят в постижении человеческой сущности.

Большинство из них — скорее аналитики, нежели творцы, которые во всех своих начинаниях, пожалуй, руководствуются умом, а не интуицией. Стоит им заняться изучением какого-то конкретного предмета или явления, упорные Тельцы отдаются этому полностью, продумывая свои умозаключения до мельчайших подробностей.

"Деньги — вещь хорошая и приятная, вот только люди их портят", — так, по-тельцовому, сформулировал свое отношение к фундаментальной для каждого Тельца денежной энергии родившийся сегодня основоположник современного сионистского движения Теодор Герцль.

Наблюдая за отношением к евреям в разных странах, Герцль пришел к выводу, что единственным решением еврейского вопроса является создание еврейского национального государства. Из всех определений понятия "нация" Герцль, на мой взгляд, нашел самое точное. Он написал: "Нация — это историческая группа людей, сознательно спаянных друг с другом и сплачиваемых существованием общего врага".

С врагами и нарушителями социалистической законности боролся знаменитый следователь Александр Томин в легендарном телесериале "Следствие ведут знатоки". Ну а роль самого наблюдательного следователя Томина досталась тогда в далеком 1971 году обаятельному Тельцу, рожденному 2 мая, актеру Леониду Каневскому.

Но Телец будет не Телец, если не попробует капитализировать спустя 30 лет вновь свой образ, свой пронзительный взгляд и роскошные усы. У Тельца Каневского это получилось блестяще. С 2006 года он снова стал вести расследования в программе канала НТВ "Следствие вели…".

Денежный канал развит у рожденных 2 мая прекрасно. Формула небес их наградила мощнейшим даром чувствовать и понимать людей, а заодно и талантом притягивать к себе денежное вознаграждение за труды.

Проблема для многих из них состоит в отсутствии нужного во многих ситуациях такта. Порой непомерная резкость суждений вызывает антагонизм со стороны окружающих, что может повлечь за собой серьезные неприятности. Поэтому рожденным 2 мая следует направить свои усилия на приобретение навыков дипломатичности, что обеспечит успех во многих сферах жизни.

Рожденному сегодня американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону его псевдоним Скала подходит превосходно. Быть скалою, которую невозможно сдвинуть с места, — это особая способность для представителей знака Тельца. И рожденные 2 мая не исключение из правил. В рестлинге Джонсону принадлежат все возможные и невозможные в природе награды всех чемпионатов и соревнований. Он реальный чемпион всего на свете, что существует в этом виде спорта.

А еще всесильному Тельцу-Скале Джонсону суждено было стать Царем скорпионов. Именно за эту свою первую роль в кино в фильме "Царь скорпионов" рестлер-актер Джонсон и получил в 2002 году гонорар в 5,5 миллиона долларов. Формула денежного канала сработала у рожденного 2 мая, и его гонорар был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший гонорар за первую главную роль в кино.

Скольких героинь в своих миниатюрах сыграла отмечающая сегодня свой юбилей российская актриса Галина Данилова, думаю, вряд ли сможет кто-нибудь сосчитать. Исполненные ей характерные мини-роли измеряются сотнями, а возможно, и тысячами. И именно способность наблюдать, подмечать и, в прямом смысле этого слова, вживаться в каждую роль позволила Даниловой стать яркой характерной актрисой современного театра и кино и одной из популярнейших "женщин-кадров" в юмористическом гротескном сериале "Шесть кадров", который почти десять лет собирал у экранов миллионы телезрителей.

И, как вишенка на торте, к таланту актрисы добавляется ее красота и человечность. Тельцы, рожденные 2 мая, как правило, магически красивы.

Рожденные 2 мая склонны к педантизму. Составляя в высшей степени практичные планы, они выполняют их наиболее эффективно. Хорошие организаторы, они, тем не менее, в одиночку справляются с объемом работ, который на первый взгляд по плечу лишь целой команде. Индивидуализм может проявляться также и в личной жизни.

Индивидуализм в личной жизни, конечно же, редко обходит стороной рожденных сегодня Тельцов. Для пришедшей сегодня в наш мир российской императрицы Екатерины Великой Формула небес не делала исключений. Императрица известна своими связями с многочисленными любовниками, число которых, по свидетельству историков, достигает 23. С одним из своих фаворитов Григорием Потемкиным Екатерина была тайно обвенчана в 1775 году.

Энергия секса (такая питательная для знака Тельца) давала императрице силы для управления государством и инициирования великих проектов. Но, к сожалению, и порождала массу слухов, интриг и не лучших репутационных отзывов со стороны окружения. Недоумение современников, в том числе иностранных дипломатов, вызывали восторженные отзывы и характеристики, которые давала Екатерина своим молодым фаворитам, большей частью лишенным каких-либо выдающихся талантов. Как пишут историки, "ни до Екатерины, ни после нее распутство не достигло столь широких масштабов и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме".

Рожденные 2 мая изучают людей досконально, пытаясь отыскать в каждом человеке его истинное достоинство. Они — настоящие и "человековеды", и "человеководы" одновременно. Порой они пользуются людьми, порой излишне им доверяют. Но все это они делают с доблестью. И замечательная фраза Екатерины Великой — лишь яркое подтверждение их Формулы небес: "В своих трудах и страдании прилично человеку иметь терпение, к людским же винам и погрешностям — великодушие".

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