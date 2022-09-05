Скандал вокруг пародии на песню SHAMAN: глупая шутка или оскорбление россиян

В российском обществе разгорается дискуссия вокруг пародии Александра Гудкова на клип "Я русский" Ярослава Дронова (SHAMAN).

Видео, снятое комиком, называется "Я узкий". Количество его просмотров на YouTube зашкаливает — их уже больше двух миллионов. Музыкальный клип занимает второе место на вкладке "тренды", уступая только новому клипу Михаила Шуфутинского и Егора Крида.

В чём проблема

Пока пародийный клип набирает популярность, в адрес его автора посыпались обвинения.

Например, Артур Шлыков, глава общественного движения "Гражданский комитет России", назвал творчество Гудкова "издевательским", обвинил комика в "разжигании межнациональной розни" и требует возбуждения против него уголовного дела по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Санкция этой статьи — до пяти лет колонии.

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram — канале, не стесняясь в выражениях, написала, что Гудков посмеялся над патриотизмом россиян:

(c)t.me/the_yana_poplavskaya

Народ шутки тоже не понял

Эти мнения, судя по комментариям в том же Telegram, разделяют и многие россияне. Люди пишут о недопустимости подобного рода шуток:

"Не время сейчас шутить такими шутками! Это больше издевка. Лично мне не приятно это. Гудков все больше превращается в Панина" — Екатерина. "Это не шутка, а оскорбительный клип, для каждого русского человека! Наказать мракобеса! 🤬" — Настя. "Публичные люди ВСЕГДА должны нести ответственность за свои, пусть даже кажущиеся "незначительными" проделки…" — Nathalie "Нашёл время шутить, да ещё и на таку больную тему. Пусть отвечает по всей строгости закона, шутник", — Елена.

(орфография и пунктуация авторов сохранены)

К слову, сам SHAMAN ничего крамольно-страшного в пародии на свой клип не увидел. Певец и композитор заявил, что для него "счастье", что "люди делают свои версии" на его творчество.

Не так страшен чёрт…

Впрочем, есть и те, кто увидел в клипе Гудкова шутку. Да, идиотскую. Но, всё же, шутку.

Дрессировщик Эдгар Запашный предложил "не превращаться в общество, которое сразу готово отправить человека на рудники за идиотскую шутку":

"Да, я считаю, что в этот раз у Александра юмор дал сбой, и общественного порицания будет достаточно. Внимание: Я ГОВОРЮ СЕЙЧАС ПРО КОНКРЕТНЫЙ КЛИП, а не про Гудкова в целом", — написал артист в своём канале, отметив, что сам он внесён — и давно — "во всякие там Миротворцы", но, всё же, не хочет "жить во времена, когда люди будут бояться рассказать даже анекдот".

Так переборщил комик Гудков с шутками или на самом деле пытался оскорбить чувства соотечественников? И какого наказания он заслуживает — уголовного или порицанием можно обойтись?

Своим мнением на этот счёт с Pravda.Ru поделился политолог Сергей Маркелов.

По словам главы коммуникационной компании "Маркком", у этой ситуации две точки фокусировки: авторство конкретного человека, его границы юмора и контекст, в котором "шутка" прозвучала.

— Здесь возникло непопадание человека. Юмор-то нормальный вполне. Тем более, он сам действительно худенький парень, такой весь голубенький. Поэтому тут ничего страшного, давно на эти темы шутят. Юмор — это такая история: хочу — смеюсь, хочу — не смеюсь.

Другое дело, что это пародия на песню, которая стала некой претензией на символизм в сегодняшней ситуации. У SHAMAN — тема патриотическая. А парень этот попытался рассмешить не публику, а государство. И смех его для государства не прошёл.

Если часть людей совершенно спокойно восприняла его юморок вроде как нормальный, прикольный, то подавляющей части россиян, я в этом абсолютно уверен, стало несколько противно всё это слушать. Противно здесь и сейчас. В сентябре 2022-го. Может быть, в сентябре 2023-2024 песенка бы и прокатила, народ бы поржал, восприняв "узкий" как анатомические особенности исполнителя. Вот и всё.

Сейчас наше общество немножко аллергичное — у него повышенная чувствительность на всякие штуки, связанные с оценкой России, с отношением к спецоперации. И пародия Гудкова стала аллергеном.

Поэтому дискуссия понятна. Она развернулась между двумя взглядами на эту ситуацию. Условно говоря, попробуй, пойди, пошути над неграми в негритянских кварталах в Америке. Понимаете, о чём я? Я о контексте. В Лос-Анджелесе можно ржать. В "чёрных кварталах" — опасно для здоровья.

Понадают по голове и, хорошо ещё, если не застрелят.

— Не означает ли скандал вокруг клипа, что мы возвращаемся во времена, когда люди будут вынужденно опасаться анекдоты рассказывать?

— Нет, я думаю, такого не будет. Дело в том, что — слава тебе, Господи — сейчас память короткая и у людей, и у государства. Информационные потоки мощные. На уровне тренда этого точно не будет.

А на уровне каких-то перегнутых эпизодов, возможно, что-то ещё не раз будем обсуждать, ломая копья. Но системным это не станет. Слишком быстро всё меняется.

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