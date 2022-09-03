Комик Гудков рискует получить 5 лет колонии за пародию на клип "Я русский!"

Пародийный клип комика Александра Гудкова на песню Shaman "Я русский!" возмутил патриотично настроенных россиян.

Глава общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков считает, что издевательское творчество Александра Гудкова разжигает межнациональную рознь. Он сравнил пародию звезды команды КВН "Фёдор Двинятин" со скандальной шуткой Идрака Мирзализаде про матрас. Юмористу запретили появляться в России за оскорбление русских.

Шлыков написал официальный запрос в Прокуратуру РФ, в котором требует возбудить уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" против комика. Если действия комика подпадут под данную статью, Гудкову грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или срок от двух до пяти лет колонии.

В клипе Гудков пародирует певца Ярослава Дронова (Shaman). Комик на пшеничных полях поёт про то, что он "узкий".

Ранее актриса Мария Шукшина похвалила творчество Shaman и обрушилась с критикой на Диму Билана.