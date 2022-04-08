Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью британскому телеканалу Sky News и в очередной раз вверг патриотически настроенную общественность в бурное негодование.
Народ наш российский — творческий, конечно. С выдумкой, с юмором, с огоньком. Предки завещали нам, помимо духовных скреп, ещё и богатейшую сокровищницу фольклора. Современники, в лучших традициях, фиксируют народную мудрость и отношение к происходящим событиям в мемах. Одним из последних стал такой:
Мединский:
— Мне удалось настроить против себя весь интернет! Такое никто не сможет повторить!!!
Песков:
— Подержи-ка моё пиво…
Действительно, в гонке за приз "говорящая голова недели" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков составил серьёзную конкуренцию главе российской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому, невольно выступившему "пресс-секретарём" украинской стороны на очередном раунде переговоров, состоявшихся в Стамбуле в последних числах марта. В интервью британскому телеканалу Sky News он, в частности, заявил:
"У нас существенные потери. Это огромная трагедия для нас".
Общественность, в последние полтора месяца и без того находящаяся в постоянном напряжении и не успевшая ещё толком остыть от предыдущего заявления Пескова об "испугавшемся патриоте" Иване Урганте, вновь взбурлила. Помимо обвинений в профнепригодности и прочих тяжких грехах, пресс-секретарь главы РФ получил в интернетах обидное прозвище Псаков — по созвучию фамилий со своей американской коллегой, рыжеволосой Джейн Псаки, "ходячим ляпом" Белого дома.
А вот теперь давайте разбираться. Дословную расшифровку этого "скандального" эпизода привёл ведущий "Радио России" Дмитрий Конаныхин на своей странице "ВКонтакте":
Ведущий (В.), Песков (П.)
В.: "Вы потеряли тысячи солдат, вы потеряли шесть генералов, сотни танков и прочее оборудование. Это унижение? Действительно, разве не так?"
П.: "Нет. Нет. Это ошибочное понимание того, что делается".
В.: "Что… Что… Что ошибочного в том, что я только что сказал?!"
П.: "Почти всё. Почти всё".
В.: "Вы потеряли тысячи. Давайте ещё раз. Вы потеряли тысячи. Сколько у вас потерь?"
П.: "У нас существенные потери. Это огромная трагедия для нас".
Однако в ура-патриотических пабликах почему-то разнеслась урезанная версия, без этого небольшого, но очень важного момента:
"П.: "Нет. Нет. Это ошибочное понимание того, что делается".
В.: "Что… Что… Что ошибочного в том, что я только что сказал?!"
П.: "Почти всё. Почти всё".
Что, собственно, и вызвало очередную панику в российском сегменте и, уж как водится, новую перемогу в украинском. Случай, очень похожий на ситуацию с Мединским в Стамбуле, когда его неоднократные уточнения о том, что "высказанная украинской стороной позиция не совпадает с нашей", были начисто проигнорированы абсолютным большинством сетевых лидеров общественного мнения.
А теперь объясните мне, "диванному аналитику" с 30-летним стажем, любившему Родину задолго до того, как это стало мейнстримом:
Нам следует прочно себе уяснить, что происходящее сейчас на Украине — вообще не про Украину. К сожалению, некогда братская страна стала разменной монетой, которую "мировой гегемон" широким жестом швырнул под каток российской военной мощи со словами "сдачи не надо". Сейчас это полигон для разборок с непокорной Россией, не желающей прогнуться под навязываемый англосаксами всему миру "порядок, основанный на правилах". Уж слишком хорошо нам известно, с какой лёгкостью эти правила переписываются, каждый раз в угоду "гегемону" и с полным игнорированием интересов тех, кто не входит в "свиту". А сложившийся после Второй мировой войны порядок, основанный на международном праве, и вовсе, кажется, спущен в унитаз Белого дома.
США сделали всё, чтобы на Украине не получилось "крымского сценария", наиболее благоприятного и для РФ, и для Незалежной. Очевидно, что "сирийский вариант", ввиду превосходства ВС РФ в наведении порядка на этой территории, "гегемона" тоже не устраивает. Поэтому сейчас нам навязывают афганский, самый кровавый и выматывающий.
Об этом красноречиво свидетельствуют "добрые советы" британских и американских кураторов не заключать никаких мирных соглашений, "пока Украина не будет находиться в максимально сильной позиции", а также рекомендации распределить ВСУ по крупным городам, чтобы "замедлить продвижение российских войск". При этом об эвакуации мирных жителей из городов и речи не идёт. То есть, англосаксы не стесняясь навязывают террористическую тактику городских боёв под прикрытием "мирняка". "Гегемону" в принципе всё равно, чьими руками воевать против РФ — Махмуда или Мыколы. Так что "война до последнего украинца" — это не горькая шутка, а способ ослабить ненавистную Россию из разряда "все средства хороши".
Да, мы несём потери. Да, мы замедляемся, чтобы по возможности сохранить жизни — и украинских некомбатантов, и наших бойцов. Но продвижение продолжается, поставленные Верховным Главнокомандующим ВС РФ задачи никто не менял и тем более не отменял. И да, каждый погибший наш воин — это огромная трагедия для нас. Для всех нас.
Российское общество (которого, по мнению западных аналитиков, "не существует в тоталитарной России"), по последним опросам, как никогда плохо относится к США и как никогда хорошо — к главе своего государства. Судя по многочисленным видео в соцсетях, народ готов буквально молиться на Путина и выбирать его лидером государства пожизненно — "только не подведи, родной!" Очень надеюсь, что президент и правительство видят этот настрой в обществе. И не подведут.
Страна сейчас в напряжении, на взводе, опасаясь очередного предательства элит. Результат может быть непредсказуем.
Вместо того, чтобы подогревать панику спешными выводами из наполовину выслушанных, может быть, и не вполне корректно сформулированных заявлений, лидерам общественного мнения стоило бы сосредоточиться на сохранении выдержки и конструктивного мышления. Фигурально выражаясь, вести себя как "кролик-зануда", а не как "белка-истеричка".
Не пытаться "отменить" Пескова и прочих, которых угораздило ляпнуть не то, что от них хотели услышать, а для начала научиться слушать внимательно, не выдёргивать фразы из контекста и не передёргивать смысл сказанного. И не "натягивать сову на глобус", рассуждая о взаимосвязи цвета рубашки и галстука Пескова и его отношения к спецоперации. Все эти черты характерны для изрядно ангажированной западной медийной машины и странноваты для нас, если наша цель — говорить людям правду.
И уж точно не указывать нашему "авторитарному" президенту и Главнокомандующему, что ему делать по части военных действий и кадровых решений. А то ишь, развели тут демократию!
Вспомнилась старая история, как иностранный журналист пытался взять интервью у советского учёного. Профессор владел языком, но не ответил ни на один вопрос, а недоумение журналиста пояснил так:
"Это вы ко мне приехали брать интервью. Это вы со мной должны говорить на русском, а не я с вами на английском".
Лично мне осталось непонятным во всей этой "скандальной" истории другое: сам факт этого интервью. То есть, пресс-секретарь первого лица государства, которому де-факто объявили тотальную войну, даёт интервью журналистам вражеского телеканала на их же языке? Значит, мы всё ещё пытаемся что-то объяснить тем, кто открыто пытается нас уничтожить? А время ли сейчас для объяснений?
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