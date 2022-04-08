Патриоты записали Пескова в "пятую колонну": и говорит не то, и галстук не тот!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал интервью британскому телеканалу Sky News и в очередной раз вверг патриотически настроенную общественность в бурное негодование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Народная "мем"уаристика

Народ наш российский — творческий, конечно. С выдумкой, с юмором, с огоньком. Предки завещали нам, помимо духовных скреп, ещё и богатейшую сокровищницу фольклора. Современники, в лучших традициях, фиксируют народную мудрость и отношение к происходящим событиям в мемах. Одним из последних стал такой:

Мединский: — Мне удалось настроить против себя весь интернет! Такое никто не сможет повторить!!! Песков: — Подержи-ка моё пиво…

Действительно, в гонке за приз "говорящая голова недели" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков составил серьёзную конкуренцию главе российской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому, невольно выступившему "пресс-секретарём" украинской стороны на очередном раунде переговоров, состоявшихся в Стамбуле в последних числах марта. В интервью британскому телеканалу Sky News он, в частности, заявил:

"У нас существенные потери. Это огромная трагедия для нас".

Общественность, в последние полтора месяца и без того находящаяся в постоянном напряжении и не успевшая ещё толком остыть от предыдущего заявления Пескова об "испугавшемся патриоте" Иване Урганте, вновь взбурлила. Помимо обвинений в профнепригодности и прочих тяжких грехах, пресс-секретарь главы РФ получил в интернетах обидное прозвище Псаков — по созвучию фамилий со своей американской коллегой, рыжеволосой Джейн Псаки, "ходячим ляпом" Белого дома.

"Кролик-зануда" против "белки-истерички"

А вот теперь давайте разбираться. Дословную расшифровку этого "скандального" эпизода привёл ведущий "Радио России" Дмитрий Конаныхин на своей странице "ВКонтакте":

Ведущий (В.), Песков (П.) В.: "Вы потеряли тысячи солдат, вы потеряли шесть генералов, сотни танков и прочее оборудование. Это унижение? Действительно, разве не так?" П.: "Нет. Нет. Это ошибочное понимание того, что делается". В.: "Что… Что… Что ошибочного в том, что я только что сказал?!" П.: "Почти всё. Почти всё". В.: "Вы потеряли тысячи. Давайте ещё раз. Вы потеряли тысячи. Сколько у вас потерь?" П.: "У нас существенные потери. Это огромная трагедия для нас".

Однако в ура-патриотических пабликах почему-то разнеслась урезанная версия, без этого небольшого, но очень важного момента:

"П.: "Нет. Нет. Это ошибочное понимание того, что делается". В.: "Что… Что… Что ошибочного в том, что я только что сказал?!" П.: "Почти всё. Почти всё".

Что, собственно, и вызвало очередную панику в российском сегменте и, уж как водится, новую перемогу в украинском. Случай, очень похожий на ситуацию с Мединским в Стамбуле, когда его неоднократные уточнения о том, что "высказанная украинской стороной позиция не совпадает с нашей", были начисто проигнорированы абсолютным большинством сетевых лидеров общественного мнения.

Диванный стратег в недоумении

А теперь объясните мне, "диванному аналитику" с 30-летним стажем, любившему Родину задолго до того, как это стало мейнстримом:

что это за манера такая — опускать из контекста важные детали, критически меняющие значение сказанного? Проще говоря — слушать вполуха и быстрей строчить своё мнение, не успев даже осознать действительный смысл услышанного?

И что, по-вашему, Песков должен был ответить на этот, без сомнения, провокационный вопрос британского пропагандиста? Спустя полтора месяца ведения активных боевых действий бодро отрапортовать "потерь нет"? Или, может быть, заявить, что "потери несущественные", тем самым обесценив жизнь каждого российского солдата и офицера, который уже не вернётся домой с этой беспрецедентной спецоперации?

Нам следует прочно себе уяснить, что происходящее сейчас на Украине — вообще не про Украину. К сожалению, некогда братская страна стала разменной монетой, которую "мировой гегемон" широким жестом швырнул под каток российской военной мощи со словами "сдачи не надо". Сейчас это полигон для разборок с непокорной Россией, не желающей прогнуться под навязываемый англосаксами всему миру "порядок, основанный на правилах". Уж слишком хорошо нам известно, с какой лёгкостью эти правила переписываются, каждый раз в угоду "гегемону" и с полным игнорированием интересов тех, кто не входит в "свиту". А сложившийся после Второй мировой войны порядок, основанный на международном праве, и вовсе, кажется, спущен в унитаз Белого дома.

США сделали всё, чтобы на Украине не получилось "крымского сценария", наиболее благоприятного и для РФ, и для Незалежной. Очевидно, что "сирийский вариант", ввиду превосходства ВС РФ в наведении порядка на этой территории, "гегемона" тоже не устраивает. Поэтому сейчас нам навязывают афганский, самый кровавый и выматывающий.

Об этом красноречиво свидетельствуют "добрые советы" британских и американских кураторов не заключать никаких мирных соглашений, "пока Украина не будет находиться в максимально сильной позиции", а также рекомендации распределить ВСУ по крупным городам, чтобы "замедлить продвижение российских войск". При этом об эвакуации мирных жителей из городов и речи не идёт. То есть, англосаксы не стесняясь навязывают террористическую тактику городских боёв под прикрытием "мирняка". "Гегемону" в принципе всё равно, чьими руками воевать против РФ — Махмуда или Мыколы. Так что "война до последнего украинца" — это не горькая шутка, а способ ослабить ненавистную Россию из разряда "все средства хороши".

Да, мы несём потери. Да, мы замедляемся, чтобы по возможности сохранить жизни — и украинских некомбатантов, и наших бойцов. Но продвижение продолжается, поставленные Верховным Главнокомандующим ВС РФ задачи никто не менял и тем более не отменял. И да, каждый погибший наш воин — это огромная трагедия для нас. Для всех нас.

"Только не подведи, родной!"

Президент РФ Владимир Путин

Российское общество (которого, по мнению западных аналитиков, "не существует в тоталитарной России"), по последним опросам, как никогда плохо относится к США и как никогда хорошо — к главе своего государства. Судя по многочисленным видео в соцсетях, народ готов буквально молиться на Путина и выбирать его лидером государства пожизненно — "только не подведи, родной!" Очень надеюсь, что президент и правительство видят этот настрой в обществе. И не подведут.

Страна сейчас в напряжении, на взводе, опасаясь очередного предательства элит. Результат может быть непредсказуем.

Вместо того, чтобы подогревать панику спешными выводами из наполовину выслушанных, может быть, и не вполне корректно сформулированных заявлений, лидерам общественного мнения стоило бы сосредоточиться на сохранении выдержки и конструктивного мышления. Фигурально выражаясь, вести себя как "кролик-зануда", а не как "белка-истеричка".

Не пытаться "отменить" Пескова и прочих, которых угораздило ляпнуть не то, что от них хотели услышать, а для начала научиться слушать внимательно, не выдёргивать фразы из контекста и не передёргивать смысл сказанного. И не "натягивать сову на глобус", рассуждая о взаимосвязи цвета рубашки и галстука Пескова и его отношения к спецоперации. Все эти черты характерны для изрядно ангажированной западной медийной машины и странноваты для нас, если наша цель — говорить людям правду.

И уж точно не указывать нашему "авторитарному" президенту и Главнокомандующему, что ему делать по части военных действий и кадровых решений. А то ишь, развели тут демократию!

Вспомнилась старая история, как иностранный журналист пытался взять интервью у советского учёного. Профессор владел языком, но не ответил ни на один вопрос, а недоумение журналиста пояснил так:

"Это вы ко мне приехали брать интервью. Это вы со мной должны говорить на русском, а не я с вами на английском".

Лично мне осталось непонятным во всей этой "скандальной" истории другое: сам факт этого интервью. То есть, пресс-секретарь первого лица государства, которому де-факто объявили тотальную войну, даёт интервью журналистам вражеского телеканала на их же языке? Значит, мы всё ещё пытаемся что-то объяснить тем, кто открыто пытается нас уничтожить? А время ли сейчас для объяснений?

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