Песков рассказал о значительных потерях войск в спецоперации на Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал трагедией значительную потерю войск в спецоперации на Украине.

Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительный урон в ходе военной операции на Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала Sky News.

Своё заявление Песков сделал на английском языке.

Представитель Кремля объяснил, что с помощью спецоперации на Украине Россия не допустила начала Третьей мировой войны.

Песков уверил, что подготовку к антироссийским санкциям в РФ начали ещё год назад.

Ранее Песков отметил, что России, возможно, придётся закрыть окно с Западом.