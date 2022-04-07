Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал трагедией значительную потерю войск в спецоперации на Украине.
Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительный урон в ходе военной операции на Украине.
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала Sky News.
Своё заявление Песков сделал на английском языке.
Представитель Кремля объяснил, что с помощью спецоперации на Украине Россия не допустила начала Третьей мировой войны.
Песков уверил, что подготовку к антироссийским санкциям в РФ начали ещё год назад.
Ранее Песков отметил, что России, возможно, придётся закрыть окно с Западом.
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Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.
Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.