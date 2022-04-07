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Автор Елена Былкина

Песков рассказал о значительных потерях войск в спецоперации на Украине

Общество

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал трагедией значительную потерю войск в спецоперации на Украине.

Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительный урон в ходе военной операции на Украине.

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала Sky News.

Своё заявление Песков сделал на английском языке.

Представитель Кремля объяснил, что с помощью спецоперации на Украине Россия не допустила начала Третьей мировой войны.

Песков уверил, что подготовку к антироссийским санкциям в РФ начали ещё год назад.

Ранее Песков отметил, что России, возможно, придётся закрыть окно с Западом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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