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Автор Ольга Лебедева

Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом

Политика

Если западные страны продолжат высылать российских дипломатов, Москва не исключает возможности разрыва дипломатических отношений с ними, предупредил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков: не исключено, что придётся "закрыть окно" с Западом

" Существует такой потенциальный риск, поскольку мы каждый день сталкиваемся с такими враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений", — сказал он, отвечая на вопрос французского телеканала LCI, рассмотрит ли Москва вопрос о разрыве отношений после того, как десятки наших послов были объявлены персонами нон грата в столицах стран НАТО.

Откуда российских дипломатов "попросили"

Италия, Испания и Дания выслали в общей сложности 70 российских дипломатов во вторник, "проявив солидарность" с Германией и Францией, которые в понедельник указали на дверь 35 и 40 соответственно.

Ещё раньше более 40 сотрудников МИД были отправлены домой из Бельгии, Нидерландов и Ирландии. Польша не только выслала 45 дипломатов, заявив, что они действительно шпионы, но и 3 марта заморозила счет российского посольства в нарушение Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами.

Хотя ни США, ни их союзники официально не разорвали дипломатические отношения с Москвой после начала спецоперации на Украине, они ввели ряд санкций и ограничений, чтобы де-факто исключить Россию из того, что они называют "международным сообществом".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков
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