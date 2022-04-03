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Автор Любовь Степушова

В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать

Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил своё мнение о патриотизме пресс-атташе Кремля Дмитрия Пескова, посчитавшим "патриотом" Ивана Урганта.

В дуэли Кадыров&Песков Путин не секундант. Надо что-то с этим делать

Отсутствие комментария президента Владимира Путина по очевидным разногласиям внутри его команды снижает мотивацию армии и народа в войне против украинских нацистов.

Песков считает Урганта "большим патриотом"

Под критику Кадырова попали словам Пескова о том, что Иван Ургант "большой патриот".

"Иван Ургант — большой патриот", — сообщил Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"У него может быть своя точка зрения. Он её, правда, не имеет права выносить на Первый канал, но он этого и не делал. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну", — сказал Песков.

Лёгкий патриотизм Пескова

Рамзан Кадыров ответил Пескову в своём Telegram-канале.

"Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно как ни в чем не бывало", — заметил глава Чечни.

"Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм", — пишет Кадыров.

Глава Чечни подметил, что Пескову не нравится его настоящий патриотизм, потому что он "не заметил указа" о присвоении ему звания генерал-лейтенанта.

"Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот", — написал Кадыров.

Подобное мышление Пескова, по его словам, является странным.

"Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать", — заключил Рамзан Кадыров.

Как сообщалось, ведущий программы "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант покинул Россию 11 марта. Ксения Собчак в субботу заявила, что Ургант уже прилетел из Израиля в Россию. По словам ведущей, актер уже провел переговоры по поводу шоу "Вечерний Ургант" с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Она предполагает, что программу могут вернуть, но в другом формате.

То, что Песков "пургу гонит", сегодня не извиняет Путина

Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC в 2018 году заявил, что не может и не должен следить за высказываниями всех сотрудников администрации президента.

Путин привел в пример Дмитрия Пескова: "Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".

Однако, это не извиняет президента за отсутствие комментария по очевидным разногласиям внутри его команды в решающий для России момент бытия.

Тот же Песков заявил, что "цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объёме" и тут же предложил продолжить переговоры с нацистским Киевом, который надо, по словам Владимира Путина, подвергнуть денацификации. Это очевидный нонсенс, который нуждается в пояснении.

Отсутствие публичной оценки целей и хода спецоперации демотивирует армию и народ в войне против украинского нацизма.

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Кадыров о Третьей мировой войне
Куратор: Олег Артюков
Темы иван ургант владимир путин дмитрий песков рамзан кадыров
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